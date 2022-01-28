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確診者連2天造訪　高雄愛河家樂福照常營業！未閉店清消原因曝　

▲高雄愛河家樂福有確診者足跡，不過業者一反常態沒有閉店清消，因為衛生局檢視有「高規格防疫」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄愛河家樂福有確診者足跡，不過一反常態並未「閉店清消」，衛生局檢視有「高規格防疫」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市防疫記者會在28日公布，表示有一名40多歲的確診女性，在發病之前去過愛河家樂福購物，而且還連續2天，依照過去往例，當足跡公佈時，業者會緊急閉店清消，不過愛河家樂福卻是繼續營業，業者說他們的防疫規格一直都停留在「三級警戒」期間，請大家不用擔心。

家樂福南區公關呂承璁表示雖然有確診者足跡，但是愛河家樂福不用特別閉店清消，因為每一家店都是「高規格防疫」，他透露根本就是停留在「三級警戒期間」，包含「每日閉店清消、收銀線防護措施、收推車消毒、專人清消觸碰熱點、強化入口防疫管理」，著重人性化且貼心的防疫措施，並鼓勵民眾一站購足減少出門機會，提供給所有消費者及員工安全的消費及工作環境。

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▲高雄愛河家樂福有確診者足跡，不過業者一反常態沒有閉店清消，因為衛生局檢視有「高規格防疫」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄愛河家樂福有確診者足跡，不過業者一反常態沒有閉店清消，因為衛生局檢視有「高規格防疫」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

同時店內入口處也有強化防疫管理，像是加派人手強化實聯制、酒精消毒的防疫管理，提供自動偵測體溫，超過37.5度會自動通知，通關更快速，超大實聯制海報，拉長距離，避免人潮聚集。同時將筆、手提籃等消費者接觸物品進行不定時消毒。提供一次性的手套讓民眾自行取用，降低交互觸摸商品的風險。所以這次雖然有確診者足跡，不過高雄市衛生局檢查過後，也認為是「高規格防疫」，所以也沒有「私下建議」應該閉店清消。

▲▼高雄1/28確診者足跡公布。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄1/28確診者足跡公布。（圖／記者賴文萱翻攝）

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