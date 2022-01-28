亞東「隔壁房陪病者」陰轉陽確診！　陳時中：懷疑醫院有傳染鏈

記者嚴云岑／台北報導

亞東醫院昨日再度傳出另一名隔壁病房陪病者確診，亞東證實有一名陪病者陰轉陽確診，指揮中心晚間也證實此事，個案為20多歲女性，Ct值20.4，在1/25已隔離採檢陰性，昨日再採陽性。指揮官陳時中今日表示，懷疑在醫院裡面有傳染鏈，或者陪病家屬帶病毒進來，相關情形還有待釐清。

亞東醫院表示，本周重啟院內超過七日住院與陪病者採檢，發現1位病患(案18548)與其陪病家屬(兒子 案18560)確診，而1月25日當天病房其他同仁及病家雖然PCR為陰性，援例匡列隔離並持續篩檢，但在昨日進行再次篩檢作業時，驗出一名PCR陰轉陽的陪病者，此陪病者與前案為隔壁病房關係。

院方表示，當時已立即匡列接觸者並採取隔離管制措施圍堵病毒的散播，新個案也是在匡列隔離期中篩檢出陽性，民眾無須過度恐慌，而，依空間時序研判為同一傳播鏈，詳細基因序列及疫調仍依指揮中心判斷為主。

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新北市長侯友宜說明，該個案是亞東醫院第一時間已匡列隔離的對象，Ct值20，由於是陰轉陽個案，本身沒有傳染力，且亞東醫院也積極面對，連續3次全面採檢將近1萬5千人，全部都是陰性，相信亞東醫院對防疫積極、負責、努力，一定可以為市民朋友守住防疫線。

▲亞東醫院相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）