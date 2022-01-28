▲亞洲首例！台大醫院用主動脈「種出氣管」 44歲男已可快走不會喘。（圖／記者嚴云岑攝）



記者嚴云岑／台北報導

氣管移植是移植醫學領域重大挑戰，台大醫院氣管移植團隊今（28）日宣布完成亞洲首例主動脈組織工程氣管移植手術，患者為一名結核性氣管病變、引發5公分長氣管狹窄及呼吸困難的44歲男性，術後9個月已經恢復正常生活，早晚能快走3公里，甚至恢復少量運動。

台大外科部陳晉興教授的領導的氣管移植團隊表示，切除長段氣管病變或狹窄，必須進行氣管移植或重建手術，至今仍然是全球胸腔醫學最困難的挑戰之一。過去世界各國團隊利用幹細胞組織工程技術研發的仿生氣管，植入病患體內後發生許多併發症，鮮少成功。

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直到2018年法國馬丁那（Emmanuel Martinod)）醫師團隊利用大體捐贈的主動脈，冷凍於-80°C，解凍後植入病患體內，同時用訂製的氣管支架維持形狀，避免主動脈塌陷，此方法捐贈者及受贈者的血型不必相符，且不需使用抗排斥藥物。

接受移植的13位病患 (癌症為主) ，12位存活超過三個月，而植入的主動脈，後來竟成功再生出氣管黏膜及軟骨，成為真正的氣管。此一方法堪稱是組織工程氣管移植史上的重大突破。

陳晉興提到，過去氣管移植只適用受損部位小於5公分的病人，一旦超過這個範圍，就需找其他的方法。該患者是在去年發現呼吸不順，原本接受氣管支架放置，但3個月後就因支架滑落引發呼吸衰竭，緊急氣切後於加護病房使用呼吸器維持生命，很幸運於4月19日獲得主動脈捐贈，在葉克膜支持下進行病變切除及主動脈組織工程氣管移植。術後恢復順利，於6月24日出院。

陳晉興表示，主動脈具有彈性與延展性，適合用於氣管移植，但若直接植入，可能會有排斥問題，也須終身服用抗排斥藥，冷凍於-80°C，解凍後植入病患體內，因為細胞變少了，排斥機會也會大幅降低，「種」進去的主動脈也會慢慢長出肉芽組織，幫助患者重拾呼吸能力。

最後，陳晉興提到，在台灣，因為氣切或結核病造成氣管發炎者不在少數，另外也有因爲癌症造成的氣管病變，過去只能裝氣管支架，但容易有滑脫問題，使生命再度陷入危險，國外目前也有利用此技術來治療因為新冠肺炎造成的氣管後遺症，讓未來因為氣管病變的患者可以有更多續命的機會。