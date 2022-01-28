做錯招厄運？！10大過年禁忌引熱議　網笑有理由不洗頭了

▲老一輩流傳的習俗中，過年有不少禁忌，像是已出嫁的女兒在初二才能回娘家。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者洪菱鞠／台北報導

過年期間除了有各式祈福好運的習俗，也有一些令人在意的禁忌，深怕一不小心就招來厄運，而新年哪些事不能做？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「過年禁忌」話題的網路聲量表現，整理出網友熱議的十大過年禁忌網路聲量排行，建議民眾參考即可，無須過於迷信。

觀察網友熱議的過年禁忌話題，引起最多人討論的就是「打掃、洗漱」，怕會帶走財運及好運，就有人問「過年有人在洗衣服嗎？我真的好想洗…但長輩說不行」，並提到家中長輩認為「洗衣服」會洗掉財運及惹怒水神，引發兩派網友熱論，一派人說「寧可信其有吧，過年也才幾天，討個吉利沒啥不好」，另一派則表示「那你洗手、洗碗水神會不會生氣啊？要洗就洗啊」，覺得無須過於迷信；也有網友指出「人家說初一不能洗澡洗頭洗衣服，會把財運洗走~」，讓部分民眾打趣回應「我不洗只是因為好冷…」、「讚喔，男友每天都在唸我不洗頭，今天有理由了」等。

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▲每逢農曆春節，過年相關禁忌成為網友熱烈討論的話題。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

每逢除夕夜前夕，也常見女性網友發文請益「年夜飯想回娘家吃，會很不妥嗎？」，部分民眾表示「不要比較好吧…我婆婆超傳統，就說我這樣會帶衰娘家」、「親戚碎嘴比什麼禁忌更可怕喔，勸你不要」，但也有網友認為「我每年都回去欸，我先生家大家庭根本沒差，但我娘家爸媽都自己吃而已，很孤單」，並補充只要雙方家族溝通好就好。

在除夕當晚，許多人會熬夜守歲，除了有為新年迎來新希望的含義，有人認為可為父母延年益壽，而有「禁除夕夜熄燈」一說；也有網友特別提醒「過年禁打罵吵架」，「不亂生氣」未來一年才能和氣生財，讓不少人大嘆「真的難…遇到問東問西的親戚，超想發脾氣」、「小孩這幾天特別皮，但還是忍下來了」等。

此外，打破東西、早餐吃稀飯、睡午覺、紅包包單數、被叫起床等都被視為過年禁忌，但許多來源已不可考，不需過度擔心，過年期間最重要的還是與家人溫馨團圓，享受春節的喜慶氣氛。