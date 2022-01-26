190歲「性慾超強」常做愛　公母通吃！牠被認證最長壽陸生動物

▲陸龜強納森高齡190歲，成為最長壽的陸龜及陸生動物。（圖／翻攝金氏世界紀錄）



記者吳美依／編譯

190歲的強納森（Jonathan）不僅是史上最老陸龜，也是地球上最長壽的陸生動物，2項成就雙雙打破金氏世界紀錄。獸醫荷林斯（Joe Hollins）透露，儘管牠年紀一大把，仍精力旺盛、性慾強大，經常與同伴艾瑪及佛烈德交配，「動物通常對於性別不太敏感。」

▲強納森（左）1882年被送至英屬聖凱倫拿島，在首相官邸的庭院裡吃草。（圖／翻攝金氏世界紀錄）



據信，強納森出生於1832年，1882年被當成禮物送給英屬聖凱倫拿島（St Helena）總督格列─威爾遜（Sir William Grey-Wilson），此後定居總督官邸至今，現在還有另外3隻同類陪伴。牠抵達這裡時已經成年，估計至少50歲，實際歲數可能更大。

▲強納森失去視覺及嗅覺，但仍精力充沛。（圖／翻攝金氏世界紀錄）



強納森在此之後又經歷31任總督陪伴，雖然失去視覺及嗅覺，聽覺卻非常靈敏，每次聽見獸醫的聲音，反應都很好，而且還是一樣喜歡睡覺、進食、交配以及人類陪伴。牠喜歡的食物包括香蕉、高麗菜、小黃瓜、胡蘿蔔、蘋果，每周接受一次親手餵食，補充熱量、維他命、礦物質及微量元素。

獸醫荷林斯說，強納森「很享受陽光，在天氣溫和時，都會曬日光浴，從殼裡完全伸出長長的脖子和腿，吸收熱能並且傳遞到全身」，但在炎熱的日子會躲到陰涼處，天氣冷的時候，喜歡把自己埋在樹葉或草堆裡，待上一整天。