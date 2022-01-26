叫妹助興卻和馬伕爆衝突！傳播公司撂球棒隊助陣　3男女遭暴打

▲吳姓和許姓酒客2019年再KTV包廂歡唱，席間想叫傳播妹來助興，未料卻和馬伕起衝突，演變成兩派人馬鬥毆。（圖／示意圖，與本案無關／Pixabay）



記者林冠吟／彰化報導

彰化一名吳姓男子和許姓男子2019年時和友人在KTV包廂歡唱，席間許男想找傳播小姐來助興，未料途中卻和馬伕爆發衝突，兩派人馬一言不和大打出手，事後怒控對方傷害。彰化地院審理後，判傳播公司等馬伕5人有期徒刑1年4月至1年8月不等；酒客部分則被判有期徒刑3月和6月。

吳姓男子和許姓男子2019年3月在KTV包廂歡唱時，一時興起，決定找傳播妹助興，未料卻和載傳播妹前來的黃姓馬伕發生口角衝突，黃男氣的打電話回公司搬人馬助陣，兩派人馬相見後，立即開始叫囂互罵。

酒客許男見對方人多勢眾，便從車上拿出金屬手槍造型的打火機，意圖恫嚇馬伕等一群人，馬伕等人以謝男為首，也立即持甩棍欲將許男手上的打火機打掉，謝男同時將甩棍甩向一旁的吳男，衝突瞬間爆發，雙方從口角衝突演變成鬥毆，造成雙方皆有傷害，直到兩派人馬共同認識的「達哥」出面調停後，才停止鬥毆。

不料，儘管「達哥」已出面調停，黃男等人看見謝男被打得頭破血流，又發現酒客吳男的王姓友人在衝突時，曾持刀出現在停車場叫囂助陣，越想越氣，竟再怒拿球棒、高爾夫球棍等衝進王男等人所在的包廂意圖報復。

王男等人一看苗頭不對，立即躲在包廂內並將門上鎖，但正氣頭上的謝男等人也不肯罷休，見無法進入包廂，竟不斷撞門，最後直接向店員討來鑰匙，將王男拖出來圍毆，連王男一旁的施姓女友人也不放過，還不斷呼喊「X你娘，機歪，乎死」、「腳手乎斷」等語，造成王男和施女2人身體多處擦挫傷，王男還因此受有顱骨骨折，事後雙方怒告傷害。

彰化地院審理後，認為黃姓男子等馬伕僅因細故，就分別持球棍、高爾夫球桿等器物痛毆王男，雙方人馬互不相識，亦無宿願或深仇大恨，黃男等人僅因不滿王男在旁助勢，欲給予王男教訓，竟痛毆王男。

法官表示，根據診斷書指出，王男受有顱骨骨折情形，但其傷勢主要集中在身體與四肢，並未有顱內出血等致命傷害，且雙方至今未達成和解，分別依傷害罪，判處黃姓馬伕等5人有期徒刑1年4月至1年8月不等；酒客部分，則判處吳姓和許姓男子有期徒刑3月和6月。