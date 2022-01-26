　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

叫妹助興卻和馬伕爆衝突！傳播公司撂球棒隊助陣　3男女遭暴打

▲▼打架，傷害罪，傷害致死，拳頭，手。（圖／Pixabay）

▲吳姓和許姓酒客2019年再KTV包廂歡唱，席間想叫傳播妹來助興，未料卻和馬伕起衝突，演變成兩派人馬鬥毆。（圖／示意圖，與本案無關／Pixabay）

記者林冠吟／彰化報導

彰化一名吳姓男子和許姓男子2019年時和友人在KTV包廂歡唱，席間許男想找傳播小姐來助興，未料途中卻和馬伕爆發衝突，兩派人馬一言不和大打出手，事後怒控對方傷害。彰化地院審理後，判傳播公司等馬伕5人有期徒刑1年4月至1年8月不等；酒客部分則被判有期徒刑3月和6月。

吳姓男子和許姓男子2019年3月在KTV包廂歡唱時，一時興起，決定找傳播妹助興，未料卻和載傳播妹前來的黃姓馬伕發生口角衝突，黃男氣的打電話回公司搬人馬助陣，兩派人馬相見後，立即開始叫囂互罵。

酒客許男見對方人多勢眾，便從車上拿出金屬手槍造型的打火機，意圖恫嚇馬伕等一群人，馬伕等人以謝男為首，也立即持甩棍欲將許男手上的打火機打掉，謝男同時將甩棍甩向一旁的吳男，衝突瞬間爆發，雙方從口角衝突演變成鬥毆，造成雙方皆有傷害，直到兩派人馬共同認識的「達哥」出面調停後，才停止鬥毆。

不料，儘管「達哥」已出面調停，黃男等人看見謝男被打得頭破血流，又發現酒客吳男的王姓友人在衝突時，曾持刀出現在停車場叫囂助陣，越想越氣，竟再怒拿球棒、高爾夫球棍等衝進王男等人所在的包廂意圖報復。

王男等人一看苗頭不對，立即躲在包廂內並將門上鎖，但正氣頭上的謝男等人也不肯罷休，見無法進入包廂，竟不斷撞門，最後直接向店員討來鑰匙，將王男拖出來圍毆，連王男一旁的施姓女友人也不放過，還不斷呼喊「X你娘，機歪，乎死」、「腳手乎斷」等語，造成王男和施女2人身體多處擦挫傷，王男還因此受有顱骨骨折，事後雙方怒告傷害。

彰化地院審理後，認為黃姓男子等馬伕僅因細故，就分別持球棍、高爾夫球桿等器物痛毆王男，雙方人馬互不相識，亦無宿願或深仇大恨，黃男等人僅因不滿王男在旁助勢，欲給予王男教訓，竟痛毆王男。

法官表示，根據診斷書指出，王男受有顱骨骨折情形，但其傷勢主要集中在身體與四肢，並未有顱內出血等致命傷害，且雙方至今未達成和解，分別依傷害罪，判處黃姓馬伕等5人有期徒刑1年4月至1年8月不等；酒客部分，則判處吳姓和許姓男子有期徒刑3月和6月。

ET快訊
快訊／台南Josh出手了！　被家暴正式提告新婚妻
納豆頭痛驚見腦出血！　醫急喊「4症狀超危險」不能拖
楊繡惠突爆氣飆罵！　開嗆「看怎麼收拾你」
限時3天快衝！　超商「咖啡買1送1」優惠一次看
快訊／亞東醫院「病患及孩子」確診　侯友宜：Ct值都不是很高
驚悚影片曝！女駕駛環東逆向　撞飛騎士墜10樓高慘死
正妹主播「胸前扣子快崩」！　鄉民暈一片

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南Josh出手了！今赴派出所筆錄　正式提告家暴新婚妻

吃早餐桌上放辣椒槍涉嫌恐嚇　原因竟是「鄰桌看我吃肉粽」

叫妹助興卻和馬伕爆衝突！傳播公司撂球棒隊助陣　3男女遭暴打

神奇畫面曝！汽機車路口對撞　19歲騎士噴飛車頂「穩坐」引擎蓋

酒駕累犯遭罰31萬未繳　執行署找上母親雜貨店…他乖乖分期付清

驚悚影像曝！女駕駛環東逆衝對向　騎士撞飛慘死警說關鍵是...

潑猴群衝火炎山下柑橘園「吃到飽」　果農束手無策：乾脆棄耕

遊客墾丁玩立漿南漂外海1公里　體力不支爬礁岩求援獲救

快訊／國道死亡車禍！自小客自撞翻覆「再被追撞」　夫妻受困雙亡

鄉長弟弟是惡警！請假被拒絕就開槍　調回家鄉尋仇動私刑

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

20220125以為被棄養！土豆憂鬱撞門　視訊見到阿母秒露開心臉❤

潘綱大遭控「無套逼妻墮胎」　前妻被羞辱到淚崩：我命賤！

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

台東2歲童疑奔馬路遭撞身亡！　「司機下跪」母哭打：怎會這樣

快訊／台南Josh出手了！今赴派出所筆錄　正式提告家暴新婚妻

吃早餐桌上放辣椒槍涉嫌恐嚇　原因竟是「鄰桌看我吃肉粽」

叫妹助興卻和馬伕爆衝突！傳播公司撂球棒隊助陣　3男女遭暴打

神奇畫面曝！汽機車路口對撞　19歲騎士噴飛車頂「穩坐」引擎蓋

酒駕累犯遭罰31萬未繳　執行署找上母親雜貨店…他乖乖分期付清

驚悚影像曝！女駕駛環東逆衝對向　騎士撞飛慘死警說關鍵是...

潑猴群衝火炎山下柑橘園「吃到飽」　果農束手無策：乾脆棄耕

遊客墾丁玩立漿南漂外海1公里　體力不支爬礁岩求援獲救

快訊／國道死亡車禍！自小客自撞翻覆「再被追撞」　夫妻受困雙亡

鄉長弟弟是惡警！請假被拒絕就開槍　調回家鄉尋仇動私刑

亞東醫院再爆2確診！院方研判「病患兒子先染疫」Ct值曝光

招名威／台灣「共存」太早！　等「一低三高」條件湊齊

快訊／台南Josh出手了！今赴派出所筆錄　正式提告家暴新婚妻

回溫2天再迎猛烈雨勢！強冷空氣周末報到　「除夕最冷」急凍12度

不忍看衛少被攻擊　俠客關心兄弟：他太想把事情做好

高雄3區空氣爆髒亮紅燈！　雲嘉南17空品測站橘色提醒

美光解散上海DRAM設計團隊　陸業界猜測：防止技術外洩

美式、拿鐵都有！超商連2周「4大指定咖啡茶飲」第2杯10元喝

「反正我很閒」爆元老被資遣！鍾佳播72字回應了：沒有對不起他

官股買外資賣！土洋對作決戰牛年封關

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

社會熱門新聞

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

女逆向上環東　重機男遭撞飛墜地亡

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

快訊／逆向車撞2車！重機騎士重傷

驚悚影像曝！三寶女駕駛環

快訊／自小客國道自撞「再被追撞」　夫妻雙亡

失智父遭關陽台亡　女兒女婿求減刑

醫護搶救畫面曝！高雄女打莫德納15分後倒地亡　

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

台北女灑738萬！15個愛馬仕全是假貨

即／打完莫德納第3劑！高雄女倒地昏迷　送醫不治

警違法兼差被抓包　靠山竟是藍營女戰神

更多熱門

相關新聞

400公斤銅爐「位移1公尺」　神尊嚇跑賊？

400公斤銅爐「位移1公尺」　神尊嚇跑賊？

太歲爺上動土！大城鄉潭墘村福安宮，廟前放置1個重達400公斤的天公爐，今天清晨被廟方發現移位近1公尺，不少村民懷疑是小偷利用半夜下手，但發現這個銅爐真的太重了，搬不走而放棄，目前警方正循線透過路口監視器，尋找這名歹徒。

國7隊春節國3、國6交流道「封閉式」抓酒駕

國7隊春節國3、國6交流道「封閉式」抓酒駕

竹縣再傳足跡！尖石KTV歡唱5小時　急匡41人

竹縣再傳足跡！尖石KTV歡唱5小時　急匡41人

嫌輕度智障打工反應慢　老闆暴打

嫌輕度智障打工反應慢　老闆暴打

竊盜犯駕車撞偵防車　警開2槍噴辣椒水壓制

竊盜犯駕車撞偵防車　警開2槍噴辣椒水壓制

關鍵字：

彰化KTV酒客傳播妹馬伕鬥毆

讀者迴響

熱門新聞

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

快訊／警報大響！東部海域22：35發生有感地震　台北狂搖

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

女逆向上環東　重機男遭撞飛墜地亡

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

快訊／全聯開出1張千萬發票

正妹主播「胸前扣子快崩」！更多辣照曝光

「Omicron的妹妹」入侵高雄　醫：注意第8條傳播鏈

小蠻5放任育兒觀被推爆！

青青高調炫富→狼狽道歉！人設崩塌始末一次看

更多

最夯影音

更多
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理
網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面