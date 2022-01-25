警政署長慰問南警鼓舞士氣　白河警士氣如虹戰力滿滿

▲警政署署長陳家欽，由台南市警局長方仰寧陪同，到白河分局慰問第一線執勤員警及協勤民力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，自1月24日22時正式啟動，白河分局轄內關子嶺風景區及菁寮老街，於春節期間預計湧進大量人潮車潮，警政署署長陳家欽為感謝員警及協勤民力於春節期間的辛勞，由台南市警局長方仰寧陪同，到白河分局慰問第一線執勤員警及協勤民力。

陳家欽署長有感關子嶺風景區春節必有眾多觀光人潮，而近期因電視劇興起的菁寮老街，假日湧進的外來人車也是不容小覷，故特別蒞臨白河警察分局慰問，感謝執勤員警同仁及協勤民力，犧牲春節寶貴假期及與家人團聚時間，全力投入治安維護及交通疏導工作。

陳家欽表示，今年加強重要節日安全維護工作，延續「治安平穩、交通順暢、民眾安心」工作主軸，結合義警、義交、民防、守望相助隊及志工等民力，持續在社區治安、交通工作紮根，全力推動防竊、防搶、防詐騙等安居宣導、取締賭博犯罪、維護金融機構安全、防制幫派犯罪、強力掃蕩毒品及打擊詐欺等重點工作，並提供民眾舉家外出安全維護服務，加強協尋失蹤人口返家團圓，讓民眾度過一個順心、如意的春節假期。

陳家欽署長特別提醒員警要注意執勤安全、執法程序及執勤態度，尤其新冠疫情日益嚴峻，務必注意相關防疫措施，及早施打第三劑疫苗，加強自身保護。陳家欽署長特頒頒發團體慰問金，分別為警察局30000元，分局20000元，派出所10000元，民力各單位6000元。