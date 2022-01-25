　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年「搭船禁飲食」秀證件就能買票！清消比照三級警戒標準

▲▼澎湖縣長賴峰偉8日下午召開防疫會議宣布，9月10日起澎湖重啟機場及港口入境快篩。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲近日疫情爆發，各港口防疫措施加嚴。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者李宜秦／台北報導

春節連假將至，交通部航港局下令，海運客運比照三級警戒管制措施，提高場站及船舶清潔消毒頻率，並禁止民眾在船舶(固定餐飲區域外)飲食。另外東琉線登船及票務系統E化完成，出示身分證就可購票。航港局表示，在春節訂位方面，其中台馬之星因海象不佳，因此預定較少。

航港局表示，配合指揮中心防疫，禁止民眾在船舶(固定餐飲區域外)飲食；海運客運除比照三級警戒管制措施外，並要求碼頭場站旅客進出動線、廁所等重點區域每小時清消1次，每日執行1次深度清消。

[廣告]請繼續往下閱讀...

客運船舶部分，針對民眾高頻率接觸面(如出入門把手、座椅、座椅扶手等)，於開航前及每航次後清潔消毒1次。如非每日開航船舶，於營運日開航/售票前及開航後各清消一次。

航行時間4小時以上(含4小時)之長程船舶(台馬之星、台華輪)，每2小時對旅客出入密集及易觸碰處(如樓梯、電梯、廁所及公共區域之門把、扶手、經常接觸表面等)進行清潔消毒一次。

▲▼高雄榮總醫護團隊進駐港口協助篩檢。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄榮總醫護團隊進駐港口協助篩檢。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外，航港局已於去(110)年將東琉線的登船及票務系統E化、智能化，乘客只須在搭船前出示身分證件，即可將身分資料數位化，使購票更方便外，亦可兼顧防疫需求。

航港局提醒，民眾進入海運客運場站、船舶均須配戴口罩、採實聯制、配合量測體溫，及攜帶身分證件，於登船前接受查驗等措施。航港局副局長陳賓權表示，在春節訂位方面，台馬之星因海象不佳，所以預定較少。

交通部也協請指揮中心「護理台灣隊」協助檢視港區防疫流程與作業細節，明日將先到基隆港，蘇澳港、花蓮港、台北港人員將至現場觀摩，周五則到台中港作業，屆時安平港同仁也會前來觀摩，目前規劃了2梯次。高雄港則已有指揮中心在現場指揮，因此不會前往。

ET快訊
貨車載滿冷凍蝦失速翻車　司機慘死！現場畫面曝
高雄本土-3！　染疫爸「看病傳3人」大逆轉
北市「春節疫苗」逾2萬名額全搶光！　明天還有機會
快訊／7-11開出2張千萬發票！　中獎名單一次看
「妹妹掉下去了」新莊2歲女童墜樓亡　母殯儀館崩潰哭
涉掏空聯昌1.5億！　東元前董事黃育仁遭搜索約談
快訊／全聯開出千萬發票！　200萬得主也有
快訊／桃園本土+7！媽媽陪病兒子確診　居服員傳播鏈再添2人
快訊／高雄傳幼童快篩陽！幼兒園緊急停課　衛生局回應
快訊／北市公布新確診足跡！　新光三越、微風信義　
快訊／只花4元成千萬富翁！　全家發票中獎名單一次看
長榮鳳凰確診女員工疑為感染源！　台北同學確診

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄本土-3！染疫爸「診所看病傳3人」大逆轉　複驗轉陰撤案號

高科大男染Omicron菲律賓株！感染源仍不明　鎖定旗津紅區追查

春節快速上路不壅塞　國道長、短程11條替代道路一次看

竹市160家診所　1／27起由醫師評估發放快篩試劑

腦出血是三高害的？24歲職軍曝「不菸不酒卻患病」：忘了怎寫字

不孕遭逼離婚！前夫竟要她「照顧病重婆婆」：沒生孩，就要還人情

姊姊太會賺「爸媽紅包一人2萬」　大學妹壓力爆棚：怕包得少被比較

高雄港群聚擴大　陳其邁：熱區民眾需進行加強自主健康管理

桃園新增7本土！媽媽陪病兒子確診　居服員傳播鏈再添2人

嫁進第一年！公公討7200「包給阿公阿嬤」　她傻：老公從來沒包過

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

《我吃了那男孩一整年的早餐》正式預告

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

《夜路》凱特布蘭琪化身蛇蠍美人　與「渣男」布萊德利庫柏聯手詐騙

路上遇舞龍團僅剩單線道　他超車擦撞廟方人員急關心

《華燈》中村桑曾是S.H.E男主角！　Ella宣示主權：我比蘇媽媽更久

高雄本土-3！染疫爸「診所看病傳3人」大逆轉　複驗轉陰撤案號

高科大男染Omicron菲律賓株！感染源仍不明　鎖定旗津紅區追查

春節快速上路不壅塞　國道長、短程11條替代道路一次看

竹市160家診所　1／27起由醫師評估發放快篩試劑

腦出血是三高害的？24歲職軍曝「不菸不酒卻患病」：忘了怎寫字

不孕遭逼離婚！前夫竟要她「照顧病重婆婆」：沒生孩，就要還人情

姊姊太會賺「爸媽紅包一人2萬」　大學妹壓力爆棚：怕包得少被比較

高雄港群聚擴大　陳其邁：熱區民眾需進行加強自主健康管理

桃園新增7本土！媽媽陪病兒子確診　居服員傳播鏈再添2人

嫁進第一年！公公討7200「包給阿公阿嬤」　她傻：老公從來沒包過

破400匹、194萬起！福特Bronco Raptor發表　硬派越野性能滿載

俄烏衝突！避險資金支撐黃金　專家估短期金價看漲

臺西警連日強力取締酒駕　縣長張麗善慰問

可以有白包紅包不OK　斗六公所邀業者殯儀館內宣導貪污案例

體重破百「炸物哥」胃痛！檢查驚見5千顆膽結石　醫護驚呆了

霧谷晶策／美、俄全球爭霸　兩國大秀肌肉軍演

小小彬暴風成長「圓臉消風」！17歲創業當戲劇講師

中信金控MA及IBA計畫　預計延攬80位以上菁英

嘉義版「神隱少女湯屋」美翻了！制高點望日落、泡足湯渡愜意假期

台中東區大樓飆漲逾6成　帶動太平房價坐2望3

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

獨家／痛毆台南Josh！老婆Amber「爆氣原因」曝光

女友確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！列3原因

痛毆台南Josh！老婆凌晨胃出血送急診

又1縣市變色！最新本土地圖曝　今年確診達300例

快訊／老婆Amber手寫信道歉「個人情緒失控」

486先生解約衝股市！9位數定存曝網嚇傻

納豆腦出血進加護　醫曝黃金恢復期

台南Josh家全毀「角落婚紗照」爆反差！網：太殘酷

統一發票11、12月中獎號碼出爐！

過年她計畫「婆家6天、娘家5天」…丈夫嗆：離婚

快訊／高雄港+4「住台南親人也中鏢」！

快訊／本土+13、另增25例境外

網紅台南Josh遭老婆家暴　留言一排「被嗨了」

更多熱門

相關新聞

貨櫃三雄再挨罰？不止東南亞航線　南韓往來中、日運價調查中

貨櫃三雄再挨罰？不止東南亞航線　南韓往來中、日運價調查中

南韓公平貿易委員會（FTC）上週宣布，將對十年前23家涉嫌壟斷東南亞航運價格的船公司開罰，總罰金高達962億韓元（約新台幣22.3億元），而不止東南亞開罰，南韓日前也正在調查中日航線運價，若業者也操縱市場價格，恐再次面臨天價罰款。

本土確診突炸82例！醫揭高風險4族群

本土確診突炸82例！醫揭高風險4族群

被指操緃運價遭重罰　陽明：收到裁決書再行評估

被指操緃運價遭重罰　陽明：收到裁決書再行評估

「貨不暢流」讓航運景氣大好？　謝金河：貨櫃三雄從投機股變投資股

「貨不暢流」讓航運景氣大好？　謝金河：貨櫃三雄從投機股變投資股

超商股神領30K「玩股2年爽賺近千萬」　細節曝光！

超商股神領30K「玩股2年爽賺近千萬」　細節曝光！

關鍵字：

海運搭船

讀者迴響

熱門新聞

快訊／納豆發聲明！「最新現況曝光」

台南Josh被老婆家暴　嗆他死媽寶

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

獨家／痛毆台南Josh！老婆Amber「爆氣原因」曝光

快訊／宋智雅突發「黑衣憔悴」道歉片！

納豆遭爆「放腦室外引流管」保命！

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

女友確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！列3原因

痛毆台南Josh！老婆凌晨胃出血送急診

又1縣市變色！最新本土地圖曝　今年確診達300例

茄子蛋MV男星爆劈腿「無套逼妻墮胎」！

獨家／納豆被爆腦幹出血「無意識」

納豆女友依依心疼發聲！

Josh開箱16坪鳥籠房！眾傻了：難怪老婆會生氣

納豆傳腦出血開刀...醫院多人守候　經紀人無奈發聲

更多

最夯影音

更多
《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ
《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面