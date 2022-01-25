過年「搭船禁飲食」秀證件就能買票！清消比照三級警戒標準

▲近日疫情爆發，各港口防疫措施加嚴。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者李宜秦／台北報導

春節連假將至，交通部航港局下令，海運客運比照三級警戒管制措施，提高場站及船舶清潔消毒頻率，並禁止民眾在船舶(固定餐飲區域外)飲食。另外東琉線登船及票務系統E化完成，出示身分證就可購票。航港局表示，在春節訂位方面，其中台馬之星因海象不佳，因此預定較少。

航港局表示，配合指揮中心防疫，禁止民眾在船舶(固定餐飲區域外)飲食；海運客運除比照三級警戒管制措施外，並要求碼頭場站旅客進出動線、廁所等重點區域每小時清消1次，每日執行1次深度清消。

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客運船舶部分，針對民眾高頻率接觸面(如出入門把手、座椅、座椅扶手等)，於開航前及每航次後清潔消毒1次。如非每日開航船舶，於營運日開航/售票前及開航後各清消一次。

航行時間4小時以上(含4小時)之長程船舶(台馬之星、台華輪)，每2小時對旅客出入密集及易觸碰處(如樓梯、電梯、廁所及公共區域之門把、扶手、經常接觸表面等)進行清潔消毒一次。

▲高雄榮總醫護團隊進駐港口協助篩檢。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外，航港局已於去(110)年將東琉線的登船及票務系統E化、智能化，乘客只須在搭船前出示身分證件，即可將身分資料數位化，使購票更方便外，亦可兼顧防疫需求。

航港局提醒，民眾進入海運客運場站、船舶均須配戴口罩、採實聯制、配合量測體溫，及攜帶身分證件，於登船前接受查驗等措施。航港局副局長陳賓權表示，在春節訂位方面，台馬之星因海象不佳，所以預定較少。

交通部也協請指揮中心「護理台灣隊」協助檢視港區防疫流程與作業細節，明日將先到基隆港，蘇澳港、花蓮港、台北港人員將至現場觀摩，周五則到台中港作業，屆時安平港同仁也會前來觀摩，目前規劃了2梯次。高雄港則已有指揮中心在現場指揮，因此不會前往。