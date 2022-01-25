快訊／春節後首梯！1922平台第21期明起預約　2／7起一週接種

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(25)日表示，已提供民眾各地指定合約醫療院所預約，或至隨到隨打接種站方式接種新冠肺炎疫苗。COVID-19公費疫苗預約平臺第21期將提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑。此外，各地方政府衛生局安排指定合約醫療院所完成預約的民眾，依原預約時段施打，無需再於預約平臺重複預約。

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預約平臺相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：2月7日至2月13日。

二、符合資格對象：2021年11月21日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/2/13(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：

(一)65歲以上：1月26日上午10時至1月27日下午4時。

(二)50歲-64歲：1月26日中午12時至1月27日下午4時。

(三)18歲-49歲：1月26日下午2時至1月27日下午4時。

指揮中心說明，民眾可於1月25日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制亦請配合依序排隊耐心等候預約。

指揮中心指出，預約平臺第21期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置之隨到隨打接種站接種。前述醫療院所資訊，可至疾管署全球資訊網( https://www.cdc.gov.tw/ ) COVID-19疫苗接種院所項下，利用「COVID-19疫苗接種院所」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，依各地方政府衛生局提供資訊連結預約接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。