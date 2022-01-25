稱「驅嬰靈改運」！裸身畫符後硬來　神棍喊：跟我連結可加強法力

▲阿傑被依法判12年徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

屏東一名男子「阿傑」（化名）自稱有通靈、幫人改運、解除嬰靈、挽回感情等能力，假借用作法的名義猥褻、性侵其他女子，總計有3人受害。對此，法院審理後，依法判其12年徒刑。

判決指出，阿傑是女子「小花」（化名）前男友的朋友，而他對小花佯稱可以作法為他人改運、消災解厄，甚至還聲稱跟隨在對方身後的嬰靈，會危及她的運勢等語，以此方式讓小花心生畏懼而屈從，因此陷入陷阱之中，於某旅社房內遭到阿傑以手觸碰下體的方式猥褻得逞。

此外，阿傑又對另名女子「小桃」（化名）佯稱自己可以作法改運，要去對方家中驅逐靈異現象，而等到達對方家中後，他又聲稱因為作法需要，要求對方喝下符水，並以手在對方身上畫符，接著還要求對方脫光躺到床上，無視對方的意願強行性侵對方得逞。除此之外，阿傑還利用小桃想與前男友復合的心，聲稱可以作法在紅線上畫符、再透過與之發生性關係的方式加強法力，要求對方與他進行性行為。

更誇張的是，阿傑還誘騙另名少女，謊稱其祖母會死亡、家中會有厄運等不實言論，將人帶到無人的地方後，無視對方意願強行性侵對方得逞。整起事件曝光之後，阿傑於庭上坦承犯行，而法官認為，其誇張的行徑已經對被害者造成內心難以抹滅之傷害，依犯妨害性自主等罪，依法判其12年徒刑，而阿傑不服判決結果，上訴到高雄高分院後，高分院法官認為一審判決並無不妥，駁回其上訴。