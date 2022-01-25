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港籍人妻產後「血崩成植物人」！夫淚控台中婦產科疏失：人生全毀

▲一名香港籍人妻不幸因子宮收縮大量出血成了植物人，丈夫將整個過程PO上臉書，控訴婦產科診所醫療疏失。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲一名香港籍人妻不幸因子宮收縮大量出血成了植物人，丈夫將整個過程PO上臉書，控訴婦產科診所醫療疏失。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版，下同）

記者閔文昱／綜合報導

一名從香港嫁來台灣的人妻去年在台中的婦產科診所生產，不料術後因子宮收縮不良引發大量出血，緊急摘除子宮後雖保住一命，但也因大量出血造成缺氧性腦病變，成了腦損傷的末期患者，也就是病情嚴重的植物人。對此，丈夫心碎表示，原本一個美好的家庭現在全毀了，不知該如何走下去，而院方給出地說法更是令他難以接受，希望政府相關單位能夠給予幫助。

一名人夫近日在臉書社團「爆料公社」發文表示，他的太太是一名嫁來台灣的香港女孩，2人婚後很快地就準備迎接新生命的到來。為此，妻子也到台中的一間婦產科診所及月子中心進行一系列的生產程序，起初產檢一切都很正常，但到了後期，醫師吿知「胎兒的頭圍小了2周，肩膀大了一周，體重接近3450公克」，因此需要比原訂的預產期早10天進行催生。

人夫指出，2人聽從醫師建議在去年9月17日下午進行催生後，歷經了數10個小時孩子才終於出生，一家三口還一起拍了一張全家福，不料當妻子進行完縫合手術後，就出現子宮收縮不良的情形，而醫師只給了2片幫助子宮收縮的藥物後就離開現場，留下護士指導他如何按壓子宮，隨後護士也離開，現場只留下他一人。

▲一名香港籍人妻不幸因子宮收縮大量出血成了植物人，丈夫將整個過程PO上臉書，控訴婦產科診所醫療疏失。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

過了10至20分鐘後，人夫意識到妻子下體開始大量出血，連忙通知院方，隨後醫師便安排將人妻轉院至台中榮總，過程中等待了約20分鐘的救護車，妻子失血超過1000CC，但醫師都沒做任何止血及輸血的處置，直到救護車抵達，妻子意識已漸漸不清，只能用僅存的意識告訴丈夫，「我要走了，希望你能好好照顧寶寶。」

人夫透露，妻子抵達台中榮總急診室後，院方緊急輸了1萬cc的血，但醫師也告知他，妻子子宮失血量太大，必須緊急手術摘除子宮，才能保住一命。之後妻子進行了2到3次的大小手術，治療了2個多月，但身體各方面的器官不斷的衰敗，意識方面至今仍無法恢復，經由醫師診斷，是大量出血造成的缺氧性腦病變，屬於腦損傷的末期患者，也就是病情嚴重的植物人，恢復的機會相當渺茫。

▲一名香港籍人妻不幸因子宮收縮大量出血成了植物人，丈夫將整個過程PO上臉書，控訴婦產科診所醫療疏失。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

對此，人夫直言，聽到消息的當下整個心都碎了，「遭逢這樣的變故，人生全毀。」事後他與婦產科醫師討論，認為院方已經知道產婦子宮收縮不良情形卻離開現場，之後也沒做止血或輸血動作，甚至短短3至5分鐘的車程，整個事發到轉送的過程卻用了約40分鐘。但對方給出的說法則是，當時醫生已準備要去查看人妻，而婦產科的血也必須到捐血中心領血，才能進行輸血。

人夫坦言，他不希望妻子可能因為醫師的誤判或是醫療上的瑕疵，失去美好的人生、失去當媽媽的權利，「每次看著她辛苦且痛苦的躺在病床上，想到一路以來她所經歷的病痛與折磨，我真心希望能為她爭取些什麽。」希望各界能夠提供建議，也希望政府相關單位別刻意刁難，給予適時的幫助。

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