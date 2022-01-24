18歲妹子被前男友載走！現任一看炸鍋...大街上演飛車砍人

▲18歲的盧姓女子目前和20歲的劉姓男子交往，但其21歲的張姓前男友懷疑劉男是小王。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

圖文／CTWANT

新北市中和區今（24）凌晨2時許驚傳街頭追車砍人案，20歲劉姓男子與18歲盧姓女子是男女朋友，但他不滿盧女的21歲張姓前男友頻頻出來攪局，雙方約好在華新街談判，二邊人馬一見面就大打出手，張男更趁隙將盧女帶上車載走，雙方在中和飛車追逐，張男最終在景平路巷口撞車，警方則將涉案11人逮捕，訊後依公共危險、聚眾鬥毆等罪嫌偵辦。

今凌晨2時許，中和街頭突然傳出陣陣吵鬧聲，張姓男子與劉男相約談判，張男帶了4名友人助陣，劉男也偕同葉男等6名朋友壯膽，雙方一見面就爆發口角，進而演變成肢體衝突，在混亂中葉男的手臂遭劃傷見血，張男見狀立刻逃離現場，更趁亂將盧女帶上車。

▲劉男最終遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

劉男見朋友受傷，女朋友又被人載走而怒不可遏，立刻與友人分騎多輛機車一路追趕，張男見後方追兵步步逼近而十分緊張，行經景平路151巷口時不慎追撞在停等紅燈的無辜白色轎車，張男車輛在肇事後無法行駛，劉男則立刻上前包圍張男，並持續叫囂怒吼。

一旁民眾見狀連忙報警，警方到場時劉男等人氣焰持續囂張，最終被帶回警局偵辦，而張男和盧女因車禍而受到輕傷，所幸急救後並無大礙，員警還在現場發現血衣與大片血跡，訊後將滋事人等依公共危險、聚眾鬥毆等罪嫌偵辦。

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