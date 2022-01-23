多次大賽奪牌！35歲健身模特憂鬱症逝世　曾透露自殺念頭

▲朱湉默比賽照。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸官媒《北京青年報》報導指，35歲知名健身模特、運動員朱湉默近日逝世，她生前患有憂鬱症，受訪時曾透露有過多次自殺念頭。

據報導，多名網友透露，健身界大咖朱湉默因憂鬱症於近日離開人世，年僅35歲。不少健身圈好友和網友紛紛發文哀悼，對朱湉默的英年早逝感到惋惜。

綜合此前報導，朱湉默是知名健身模特、運動員和私人教練，畢業於上海外國語大學，曾是前美國總統川普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）創立同名品牌公司的高級市場公關經理，她2014年辭去工作成為自由職業者，並轉型健身運動員，之後第一次參加全國比賽，就獲得了冠軍。她一共三度獲得大陸全國健身比賽冠軍，兩度獲得健身亞錦賽亞軍。

朱湉默上一次更新微博是在去年11月30日，當時照片顯示訂位是澳洲。很多好友和粉絲都在朱湉默微博下面留言表示哀悼，可惜再也等不到她的消息。

▲朱湉默照片。（圖／翻攝自微博）

大陸知名運動網紅「凌雲MikeLing」19日在微博分享了一條2年前的採訪朱湉默的影片。據朱湉默透露，她曾2次從憂鬱症中康復。

朱湉默曾表示，她感覺對不起身邊的所有人，甚至覺得自己活著是多餘的，經常會有莫名其妙的想法，當時自己一直在吃藥，「但是，我好了，我康復了，所以我想把我的經歷分享給更多人。」

「凌雲MikeLing」在微博當中表示，Lulu （朱湉默）在上一次從憂鬱症中走出來後，第一時間想到的是分享她的經歷，讓更多人瞭解憂鬱症，戰勝憂鬱症，因此有了那次訪談，但憂鬱症還是帶走了她，「我失去了一位好友，世間失去了一個勇敢、善良的人。」

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