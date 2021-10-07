科技戰已成常態　揭運動員背後的「神隊友們」

圖、文／行政院科技會報辦公室提供

台灣運動員今年在國內外賽事都大放異彩，向大眾展現了台灣科技力量的加持成果，科技部於2018年11月起，攜手產學界推動的「精準運動科學研究專案計畫」，在羽球、桌球、棒球、舉重與自行車等領域，讓選手們得到更好的技術支持能夠提升運動表現，未來運動科技也將進入一般民眾的生活，徹底改變我們的運動體驗。

台灣科技與運動員的完美結合

舉重好手郭婞淳在東京奧運舞台上以超人之姿奪下金牌的同時，也有遠在台灣的運動科學團隊在背後支持；羽球男雙的麟洋配和世界球后戴資穎都得利於大數據的支持，在賽場上知己知彼百戰百勝。

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拳擊51 公斤級奪下銅牌的黃筱雯以及闖入八強的陳念琴，也都在大數據中得到提升，利用大數據整理出來的模擬對手可以做到 6、7 成的效果，對於比賽中設定戰術甚至預先設下防守陷阱等待對手上鉤都更加有效。

疫情重塑運動文化 運動科技進入大眾生活成為必然

近兩年因為新冠肺炎疫情在全球發威，人們的生活方式被徹底改變，運動更是如此，人們對於在家中的自主運動需求量大增，如健身鏡結合APP等新型態運動服務與產品因此孕育而生，打造未來數位健康生態鏈。

最IN運動科技｜https://youtu.be/J3HH4QHJ78M

瞭解更多｜https://www.thenewslens.com/feature/digi-plus/157015

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