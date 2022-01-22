全台宮廟「過年異動」一覽！北港朝天宮不發福袋、停辦元宵遶境

▲北港朝天宮取消除夕夜搶頭香、不發福袋、停辦元宵遶境等活動。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

Omicron疫情強襲，22日確診數創下今年最高，一口氣新增本土82例，內政部長徐國勇呼籲，各宗教團體停辦廟會、遶境及提供飲食。對此，最具代表性的雲林西螺福興宮、北港朝天宮都宣布取消除夕搶頭香等活動，以下為您即時整理各地宮廟的最新情況。

苗栗縣

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苗栗縣玉清宮預計2月9日（初九）舉辦「祥龍點睛」活動。對此，市長邱鎮軍表示，將依中央規定辦理，並依疫情隨時滾動檢討。

台中市

台中樂成宮表示，春節預計發送的麵線活動，將以密封方式讓信眾外帶。

烏日玉闕朝仁宮表示，將依中央規定，春節活動由廟方人員自辦，並取消搶頭香、發紅包等活動，並嚴格落實實名制。

彰化縣

彰化市南瑤宮本預定除夕夜舉辦「路跑迎頭香」活動，但目前因疫情而取消。彰化市長林世賢表示，路跑有可能造成群聚問題，要對報名參加的300名民眾道歉，也會同步辦理退費。

彰化鹿港天后宮表示，本預定除夕夜提供媽祖加持的「平安圓」湯圓與信徒分享，為遵守中央的防疫規定，因此取消「平安圓活動」。

▲西螺福興宮。（圖／記者蔡佩旻攝）



南投縣

南投竹山鎮紫南宮每年農曆大年初一都會舉辦發放錢母活動。廟方表示，今年不停辦發「虎年錢母」的活動，24日會向南投縣政府提報防疫計畫，並觀察疫情動向而滾動式修正。

雲林縣

西螺福興宮表示，疫情嚴重，因此決議取消除夕夜的搶頭香活動，改為民眾插上頭柱香儀式辦理，廟方也不主動提供抽籤及擲筊；另外，「歡喜迎財神開運紅包」領取活動照常舉行。

麥寮拱範宮表示，配合防疫規定取消搶頭香活動，信徒可在開廟門後自行進入廟內參拜。

北港朝天宮表示，將配合中央防疫規定，取消除夕夜發福袋、元宵節也取消遶境；另外，會準時開廟門，呼籲民眾不要搶頭香。

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