以為抽中1萬…苦情哥拆「尾牙紅包」大逆轉　真相讓他笑著流淚

▲以為抽到一萬。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

多數企業都已經吃完尾牙，該領的年終、抽獎也沒少，不過有男子貼出今年尾牙收到的紅包，紅包袋裡面只裝了一張白紙，剛抽出來看見大大的「一」，本以為會是一萬或是一千，結果整張紙抽出來以後都傻眼了，頓時哭笑不得。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，這是今年尾牙領到的紅包，摸起來就像是空紅包袋，打開發現裡面包一張白紙，從上頭抽出，首先映入眼簾的是「一」，心想應該是一萬或一千元的兌換券，沒想到整張紙抽出來馬上無言，上頭寫的竟然是「一年來辛苦了」，頓時心涼，一毛錢都沒有，只有老闆的勉勵。

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▲看到這行字百感交集。（圖／翻攝自爆廢公社）



網友看了也替原PO哭笑不得，「我學起來了」、「這個會被我燒掉」、「好好幹，公司不會虧待你的」、「哈哈哈哈哈哈，天堂到地獄不過就是這樣」、「我會撕掉」、「是否考慮換跑道了」、「害人家高興了好幾下」。不過也有人勸原PO別太早灰心，「撕掉以後，老闆突然上臺說，抽到這張的上來領50萬」、「有可能是特等獎，先不要急著丟掉。」

類似的笑料不只一樁，本站先前報導《尾牙抽中高檔吹風機萬人稱羨！男員工卻喊「我不依」 照片曝秒懂》，一名男子抽中價值5000元的高檔吹風機，同事都十分羨慕，他卻哭笑不得，因為照片中的他是「光頭」，根本用不到吹風機，實在不知道抽到這個獎該不該開心。