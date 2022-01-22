快訊／前進指揮所移師「遠雄自貿園區」　陳時中：指派王必勝負責

記者嚴云岑／台北報導

指揮中心今（22）日公布新增82例本土病例，其中桃園遠雄自貿經濟園區亞旭電腦昨日採檢1005人，驗出63人確診，另有一名為離職員工也被驗出，總共64人確診。因應桃園疫情升溫，指揮中心也成立前進指揮所，指派醫福會執行長王必勝指揮，若有本土個案會移出請桃園市衛生局主責，衛福部與勞動部則是成立相關採檢單位，分頭進行企業採檢。

亞旭群聚狂燒！桃園市政府稍早也提到，今（22）日新增72人確診，為今年確診人數最多，在亞旭群聚中採檢1005人，目前已有移工63人確診，本國籍勞工7人確診。

另外，桃園還需特別注意新增2例確診，其中一例為居服員衍生個案為案18349，為居服員所照顧家庭中的奶奶於居隔期滿採檢確診，而另一名為案18348，為一名20多歲女性採檢後確診，其感染源目前仍有待釐清中。

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桃園市長鄭文燦表示，遠雄自由貿易港區屬於管制區，進出需要證件，但裡面工作人員非常多，廠商也非常多，前進指揮所會在整個港區做採檢，預估採撿超過1萬人，廠區內由前進指揮所來負責，社區足跡由桃園市政府負責，透過擴大採檢、疫調採撿方式能找出所有足跡。

▲亞旭相關確診個案關聯。（圖／指揮中心提供）