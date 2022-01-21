「古井童屍」埋32年真相曝！兇手竟是最親的人　媽和姑姑都知道

▲新竹一名男童死後被父親扔到古井，陳屍30多年才真相大白。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

1989年12月3日在新竹市埔頂路一處加蓋古井內，發現1名年約10來歲的男童裸屍，當時各界懷疑死者可能是新竹學童陸正綁架案中的男童陸正，後來被陸正父母否認，不過因當時受限線索薄弱，這起的「古井童屍」遂成為懸案。時隔30多年，檢方認定男童父親涉嫌重大，但因已超過追訴期，只能將他不起訴處分。

1987年震驚全台的「男童陸正失蹤案」，消失的「陸正」遲遲沒有下落，2020年6月間，監委高涌誠為邱和順喊冤冤，同時認為同年發現的「古井童屍」可能就是陸正，要求法務部查明真相，事後法務部將此案函轉高檢署，新竹地檢署檢察官沈郁智則指揮新竹市警局對「古井童屍案」重啟調查。

▲檢方重新勘驗大坪頂納骨塔中，符合男童身形的6具無名屍，其中一塊與男童父母親DNA並不相符，另外5塊則因年代久遠，已無法比對。

重啟調查後，警方發現2010年3月間曾有一名男子前往竹市警局埔頂派出所報案，聲稱哥哥酒後吐真言，坦承失手殺了14歲的兒子棄屍古井，不過因為當時警方調查發現，報案人與哥哥因家產發生爭執，且哥哥人在中國，無法到案說明，案件因此無疾而終。

當時的相驗資料記載，男童頸部有勒痕疑、為窒息死亡，且腳部綁有2隻啞鈴，有他殺嫌疑。不過因為當時查無犯罪嫌疑人，因此只能暫時結案，而男童屍體因無家屬認領，只能依無名屍處理，埋葬在新竹市寶山路第一公墓火葬場附近。

報案男子的哥哥與妻子事後低調回台，警方火速找到人後，警員以一句「事隔這麼久了，說出來會比較舒坦吧？」突破兩人心防，夫妻坦承，以鍊子將孩子勒死後，棄屍於老家古井。

男童父坦承，因外出工作，家裡沒有人，才以塑膠鍊綑綁兒子，防其外出，直到待返家後，才發現孩子可能在亂動過程中被塑膠鍊勒死，至於啞鈴，是家裡本來就有的，為了怕屍體浮起來，才在屍體綁上啞鈴。

▲▼檢方調閱當年公墓火葬場的航照圖，確認男童埋骨位置，並找到屍骸，試著者想比對DNA，不過因年代久遠，有5具無名屍已不堪比對。

男童母證稱，兒子是弱智，當時她與朋友外出逛街，把孩子交給丈夫，直到晚上回家才被告知孩子不見了，找了幾天沒找到。事後丈夫向她坦承，當天因為出門送貨，把孩子用塑膠鍊綁在地下室，回家才發現斷氣，急救無效。因為害怕，最後才將屍體載到老家的古井丟下去。

男童叔叔指稱，20多年前某次和哥哥喝酒聊天，哥哥曾難過說出，孩子是不小心勒到脖子窒息死亡；檢方根據男童叔叔描述死者特徵和提供照片，經與「古井童施」比對相符，確認「古井童屍」就是失蹤的高姓男童。

男童的姑姑也證稱，因為好久沒看到孩子，有問哥哥（男童父親），對方坦承，他以鍊子把他幫在土城家中的地下室，回家才發現孩子已經斷氣，後來將屍體載到新竹老家丟到古井裡，「古井童屍」就是兒子。

由於事發已過了30餘年，地景地物均有重大變化，為查明男童埋葬地點及骨骸去處，地檢署向農林航空測量所調閱新竹市第一公墓火葬場附近於1989年至2001年的航照圖。當時負責埋葬事務的葬儀社吳男證稱，「古井童屍案」當初以無名屍埋葬於火葬場附近，是已去逝員工周男處理，周男生前曾說，童屍埋在火葬場附近圍牆，不過該處於2004年已陸續整地興建成清大校舍。

檢察官持續訪查，得知當時興建校舍所挖出的無名屍已全數遷葬至新竹市大坪頂納骨塔，就百餘具無名屍區分出符合男童身高大小共6具；經比對6具無名屍中其中一塊較大的骨骸，與被告夫妻DNA並不相符，而另5具無名屍則因年代久遠、骸骨嚴重裂解，已無法完成比對。

檢方認，男童的骸骨雖因年代久遠嚴重裂解，未能鑑定，但因偵查中所獲取證據，已足以認定「古井童屍案」的男童就是被告的兒子，其父確涉過失致死、遺棄屍體犯嫌重大。不過因父親犯罪的已超過修法前的10年追訴期，因此將男子不起訴。

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