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大陸將分步促進入境遊、發展出境遊　「十四五旅遊發展規劃」出爐

▲▼人潮,中國,大陸,旅遊。（圖／CFP）

▲大陸將在疫情有效控制下分步促進入境遊、發展出境遊。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院20日發布「『十四五』旅遊業發展規劃」，規劃提出，將在疫情防控常態化條件下創新提升國內旅遊，在國際疫情得到有效控制前提下分步有序促進入境旅遊、穩步發展出境旅遊。兩岸方面，將「推進海峽兩岸鄉村旅遊、旅遊創意產品開發等領域合作，探索海峽兩岸旅遊融合發展新路，讓旅遊成為增進中華文化認同、增強中華民族凝聚力的有效途徑」。

「規劃」稱，旅遊成為小康社會人民美好生活的剛性需求，「十三五」期間（2016年至2020年），大陸年人均出遊超過4次。「十四五」時期（2021年至2025年），大陸將全面進入「大眾旅遊時代」，旅遊業發展仍處於重要戰略機遇期，民眾旅遊消費需求將從低層次向高品質和多樣化轉變，由注重觀光向兼顧觀光與休閒度假轉變。

此外，「規劃」提出，將推動出境旅遊與國內旅遊、入境旅遊三大市場協調發展。規劃稱，在國際人員往來恢復正常的前提下，旅遊企業組織出境旅遊要嚴格遵守大陸國家疫情防控管理規定，及時科學調整行程，引導遊客做好自我防護；自助出境遊客要提前了解目的地疫情情況及防控要求，做好個人防範，嚴格遵守出境和返程入境管理規定。

「規劃」還表示，「十四五」期間將推進粵港澳大灣區旅遊一體化發展，打造世界級旅遊目的地。同時支持香港發展中外文化藝術交流中心，支持澳門舉辦世界旅遊經濟論壇、國際旅遊（產業）博覽會等，支持港澳青少年赴大陸進行遊學交流活動。

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