快訊／台帛泡泡加嚴！返國前5天改入住集檢所、增加篩檢次數

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

帛琉爆疫情，旅遊泡泡加嚴！中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（20）日晚間召開臨時記者會，宣布最新檢疫措施，5+9方案從自主健康管理改為前5天公費入住集中檢疫所，後9天加強版自主健康管理，且篩檢次數增加。

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▲帛琉入境採檢及檢疫措施。（圖／指揮中心提供）

針對帛琉疫情，陳時中今下午於指揮中心記者會表示，帛琉是關島旅客去帶進去的案例，疫情在1/13～1/15左右開始，現在有189例，近7天是確診157位，是蠻嚴重的，但有139例是機場攔截的，其他9例是本土個案。

指揮中心下午召開會議，陳時中晚間召開記者會表示，帛琉確實有疫情升溫可能，決定對帛琉旅行泡泡加強管理，不管從帛琉泡泡出去返國，或1/22第一班從帛琉入境班機，入境後都要進行PCR，前5天公費入住集中檢疫所，經PCR後，再進行9天加強版自主健康管理，當中第8天、第11天快篩，第13天、第14天再做一次PCR，接下來7天一般自主健康管理，第21天再做一次快篩。

在此之前，台帛旅遊泡泡旅客使用5+9自主健康管理，從帛琉返台入境時於機場配合採深喉唾液PCR檢測，於入境第0日至第5日進行加強自主健康管理，第5日自費進行PCR檢測取得陰性報告後，最快第6日起改一般自主健康管理外，另增加入境後第12-14日須公費進行PCR檢測。