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南警嚴打暴力犯罪　追緝7人徹底瓦解犯罪組織

▲台南市警二分局會同永康、善化分局及刑大等4個單位展開掃蕩行動，兵分多路奔赴台中及桃園等地執行拘提及搜索，共計逮捕林姓主嫌等7人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局會同永康、善化分局及刑大等4個單位展開掃蕩行動，兵分多路奔赴台中及桃園等地執行拘提及搜索，共計逮捕林姓主嫌等7人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局2021年獲報有民眾因金錢糾紛遭人強押並限制行動自由，警方成立專案小組歷經數個月嚴密蒐集不法事證，於17日由台南地檢署檢察官指揮第二、永康、善化分局及刑大等4個單位展開掃蕩行動，兵分多路奔赴台中及桃園等地執行拘提及搜索，共計逮捕42歲林姓主嫌等7人到案。

被害人與林姓主嫌原為生意合作夥伴，惟因經營獲利問題引發金錢糾紛，繼而引發主嫌率眾以暴力妨害並限制他人行動自由，從台南將被害人強押載往桃園汽車旅館等處，據以要脅被害人家屬支付金錢，讓被害人及家屬深感危害。

▲台南市警二分局會同永康、善化分局及刑大等4個單位展開掃蕩行動，兵分多路奔赴台中及桃園等地執行拘提及搜索，共計逮捕林姓主嫌等7人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二分局獲報後展開積極偵查，認該犯罪組織具集團性、常習性、暴力性等不法行為，經報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，經員警多月不眠不休、南北奔波蒐證調查，在1月17日結合4個警分局及刑事警察大隊警力，將該組織包括主嫌等7人全數緝捕到案。全案依涉嫌組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇罪嫌移請台南地檢署偵辦，林姓主嫌經檢察官以犯罪嫌疑重大聲請羈押，並於18日經法官裁定羈押禁見，澈底瓦解該暴力組織。

市警二分局表示，秉持貫徹方仰寧局長嚴打犯罪之零容忍態度，「遇案必查」、「嚴辦到底」、「向上溯源」、「向下刨根」，對各類暴力幫派組織，嚴採「斬斷金流」、「除惡務盡」來掃蕩緝捕，以維護社會治安，建構安心樂活之台南宜居城市。

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