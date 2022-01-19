新北3款農創年節年節禮盒　「虎禮」賀運健康美味過好年

▲新北農創年節年節禮盒 「甘樂文創」。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局推動農業創生美味農業，因應年節將近，嚴選3款農創「虎禮」，健康美味且外型亮眼，提供民眾送禮或自用，讓人「賀運」過好年。

位於三峽的農業創生團隊「甘樂文創」推出「過好日」禮盒，內含米麴甘酒與紫米甘酒，選用天然米麴釀酵，口感溫潤甘甜，零酒精成分的飲品，讓小孩與孕婦都能安心享用過好日。另外除了養生飲品外，「圓滿」茶點禮盒內包含濃郁茶香、甜而不膩的三峽限定碧螺春茶糖、香醇回甘的黑豆茶包及健康養生的豆纖營養餅，健康養生的組合吃了讓人圓滿過好年。

▲三芝區牧蜂農場與醒吾科技大學合作，依據不同風味的蜂蜜，開發出不同的特色餐飲食譜。

石碇許家麵線在地經營30年，堅持手作理念，推出長輩最愛「長壽麵線」年節禮盒，象徵長壽吉祥，禮盒使用臺灣在地的綠茶原料與樹林特產紅麴，作成三色麵線，以麵線傳遞在地風味及堅持手工的心意。

位於三芝區的牧蜂農場，則是推出「小蜂蜜」禮盒，包含酸甜百花蜜、清甜森林蜜及爽口荔枝蜜，三款蜂蜜帶有不同香味及尾韻，更與醒吾科技大學合作，依據不同風味的蜂蜜，開發出不同的特色餐飲食譜。

醒吾科技大學校長陳義文表示，透過觀餐學院、商管學院、設計學院共組師生團隊，與小農的跨域產學合作，除了協助農產品加值外，也讓學生發揮自身專業並展現年輕創意。

農業局長李玟表示，在地小農各自單打獨鬥較為辛苦，農業創生與在地團隊合作發展事業及產業，開創產品新通路，符合本局力推美味農業的概念，加上與學校合作，深耕培養對土地的情感，吸引人口返鄉，達到農業創生的目標。年節送禮首選農業創生禮盒，虎年「虎禮」過好年，欲購買詳洽各團隊。

▲牧蜂農場簡武諺（左）與簡德源（右）。

▲新北農創年節年節禮盒「許家麵線」。

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