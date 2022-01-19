竹市119消防節捐血暨祈福活動　熱血召集鳳凰傳愛

▲警義消弟兄姊妹共同攜手挽袖捐獻熱血（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

每年的1月19日是119消防節，新竹市消防局及義消總隊為彰顯消防及義消救災與救難、無私大愛的精神，秉持著不辦理慶祝晚(餐)會且為舒解春節前血庫缺血問題的理念，18年來堅持於當日辦理「寒冬熱血！鳳凰傳愛！」捐血活動，今年捐血袋數為910袋，締造當日「桃竹苗地區單日最高捐血袋數」成績，為血庫注入即時熱血；警義消弟兄姊妹共同攜手挽袖捐獻熱血，傳遞滿滿的愛心。為鼓勵民眾響應，現場更邀請新竹市童心坊手工藝社教學製作手工多功能包，並送給前來捐血的來賓，度過另類的熱血消防節。

今日上午10點，消防局長李世恭及義消總隊長鍾文煌抵達現場，向熱情參與捐血活動的警義消及眷屬鼓勵並表達感謝；為了讓捐血不塞車，在消防局及關新公園兩地共調度4輛捐血車，加上西大捐血中心也一同來助陣，讓捐血人送暖不打結。現場為了配合防疫措施，每位來賓都必須實聯制、量測體溫、手部酒精消毒並全程佩戴口罩。

消防局今日在現場讓捐血來賓觀賞著精心製作的消防宣導影片，場邊更結合新竹市童心坊手工藝社，現場教導來賓親手製作具有象徵119消防節的捐血圖樣且實用的多功能包。童心坊手工藝社為新竹市在地工作室，曾多次協助新竹市社會處辦理社區關懷據點、獨居長者關懷教學、愛心義賣等活動，熱心公益，這次來到消防局以精美手工藝品鼓勵大家多多捐血，使得在寒冬之下的捐血活動更增添溫馨的氣氛。

李世恭表示，春節期間是全國血荒最嚴重的時候，於119消防節號召打火弟兄們鬥陣捐出熱血，希望藉此帶動市民捐血熱潮。活動自2005年舉辦以來，已連續17年創下桃竹苗地區捐血車當日最高捐血紀錄，17年來已捐超出9200袋血，今日活動於下午4時結束，共計捐出910袋熱血。今天也特別感謝千葉火鍋、鼎盛十里以及新竹風城獅子會贊助，捐血1袋即能獲得千葉火鍋5折券或鼎盛十里折價券1張，並贈送風城獅子環保購物袋1個。

此外，今日下午1點由消防局長李世恭、義消總隊長鍾文煌帶領所屬警義消幹部於新竹都城隍廟舉行上香祈福儀式，儀式遵循古禮，祈求風調雨順、國泰民安、無災無害，也保佑消防、義消人員執勤平安。