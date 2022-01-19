防堵疫病破口！花蓮海巡春節威力大掃蕩　海陸、船筏滴水不漏

▲▼聯合掃蕩任務勤前教育。（圖／第一二岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆春節將至，市場民生物資需求增加，為維護花蓮地區海域、海岸治安及杜絕疫病入侵，海巡署第九巡防區指揮部18日下午統合所轄第一二岸巡隊、第六海巡隊及花蓮查緝隊等單位，針對花蓮沿岸及海域執行「春節聯合擴大威力掃蕩」專案任務。

海巡署第九巡防區指揮部表示，此次任務共動員1艇15車43人，於專案期間提升「灘岸巡查」、「海域巡護」及「港口安全檢查」強化勤務作為，發揮岸、海勤務能量，期遏阻不法，展現維護海域、海岸治安決心。

▲動員1艇15車43人執行任務。

海巡署第九巡防區指揮部要求所屬岸、海勤務單位，除針對進出港船筏實施擴大執檢及出動巡防艇於海上實施掃蕩，另針對轄內（秀林、新城、吉安、壽豐及豐濱等鄉鎮）港口、岸際易走私地點、灘岸及易躲藏可疑人士之防風林、碉堡、涵洞、廠房、空屋及港區下水道實施巡查，並同步提升港口安全檢查能量，以防範不法。

▲針對港口、岸際防風林、碉堡等加強巡查。

農曆春節期間，不法分子可能伺機走私農漁畜產品，除影響經濟秩序外，走私物品未經合格檢驗，也容易引發食安問題，影響國人健康甚鉅，第九巡防區指揮部表示，藉由擴大威力掃蕩行動，有效打擊犯罪，並將新冠肺炎及非洲豬瘟疫情「阻絕於境外」，以確保國人生命財產安全。