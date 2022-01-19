女高中生斑馬線上遭撞飛！網「檢討被害者」遭砲轟　結局大翻轉

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區日前上午發生一起驚悚車禍，26歲曾姓女駕駛沿劍潭路左轉承德路4段時，竟狠狠撞上正在行走斑馬線的16歲羅姓女高中生，導致女高中生因強烈撞擊當場人騰空飛了起來重摔在地，還好僅有手腳、頭部擦挫傷。該段車禍行車紀錄器遭網友分享，並檢討女高中生「穿越馬路時沒有持續確認是否有來車」也引起砲轟。

本月17日上午6時50分上課時間，羅姓女高中生揹著書包行經劍潭捷運站旁的斑馬線，過馬路到一半時，措不及防遭銀色轎車狠狠撞上，當場人懸空翻了一圈後重摔在地。

▲羅姓女高中生走斑馬線被車撞飛，竟被網友發文檢討 。（圖／翻攝台北瞇眼YouTube）

事後，竟有名網友將車禍影片PO上網，並檢討女高中生，「穿越馬路時沒有持續確認是否有來車」等，遭網友認為是檢討受害者引不少其他網友紛紛留言砲轟，但原PO解釋，他分享影片不是為了比誰的筆戰兇狠，主要是給身邊每一個孩子機會教育，他也相當心疼這名女學生並譴責肇事駕駛，最後仍因承受不住網路輿論，直接將文章刪除。

▼汽車擋風玻璃碎成蜘蛛網狀 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據警方表示，肇事的26歲曾姓女駕駛當時有下車查看，而她車子前擋風玻璃也因撞擊力道猛烈，碎成蜘蛛網狀， 所幸女高中生僅有手、腳及頭部擦挫傷，後來她的家長接獲通知也匆忙趕到現場。

由於曾姓女駕駛充滿歉意且願意賠償，而女高中生及家長也接受道歉，雙方和解息事，而過失傷害罪屬告訴乃論罪，全案也因和解並未依過失傷害移送地檢署偵辦。

