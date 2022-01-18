微解封！探訪「彰化一線天」峽谷秘境　組團小旅行超夯

▲彰化一線天秘境重新開放。（圖／桃源社區提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

位在八卦山139縣道桃源里內有一座珍貴的原始峽谷又稱「彰化一線天」，恍如隔世的秘境，吸引許多遊客前往探訪，但因為原始砂礫岩壁被破壞、衛生也成為一大隱憂，前年底封閉後，去年11月社區對外宣布「微解封」歡迎組團小旅行，受到極大好評，今天入口意象也完工，未來彰化旅遊又多了一處休憩場所。

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▲彰化一線天秘境增設驛站可供休息。

桃源社區發展協會指出，彰化一線天位於139縣道，為北勢坑的侵蝕溝，記錄著億萬年前溪流的侵蝕、地殼變動的痕跡，兩垂直聳立的岩壁，以一狹窄縫隙相鄰，由隙縫所見藍天如一線，故稱為一線天，走完全程需1.5小時左右，最窄處僅容一人出入，而其優美靜僻的峽谷及地景環境，吸引不少網友前往朝聖，成為新一代的打卡聖地。

▲彰化市長林世賢指峽谷岩壁被破壞。（圖／ETtoday資料照）

不過，引來觀光客的同時，除交通雜亂，沒有廁所也引發衛生問題，更有不少觀光客將天然岩壁當成畫布、雕刻板，恣意在上面塗鴉造成生態被破壞，令當地居民感到痛心，彰化市長林世賢於2020年12月18日召開記者會宣布封閉。

▲峽谷岩壁被刻字破壞。（圖／ETtoday資料照）

關閉近一年後，桃源社區發展協會於去年11月20日開始對外宣布「微解封」，由志工擔任導覽員，採預約登記，團進團出方式參觀「一線天」，不接受散客，幼兒園以下孩童不收費，須由家長陪同自行照顧，還可代辦平安保險，如今入口意象已經完成，有路線圖、周邊綠美化景觀還有驛站等休憩場所，彰化一線天步道小旅行(半日遊)歡迎遊客組團參加。