快訊／染疫再擴大！今爆17例本土「14例和西堤相關」　另增48境外

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增17例本土個案，其中有14例和西堤染疫相關，新增確診個案有員工和顧客，另增48例境外移入。本土個案包含新北某醫院新增1例護理師確診，而先前台北市立聯合醫院仁愛院區護理師案17701的男友也確診。

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▲1/17新增個案。（圖／指揮中心提供）



針對西堤染疫，指揮官陳時中表示，餐廳內部管理可能要多緊張一些，目前染疫1/5、1/7和1/9都有相關確診個案，疫情也有往外擴，所以大家還是要多注意，用餐把口罩拿下來，沒用餐時一定要把口罩戴著。

另外，指揮中心持續開放第20輪疫苗預約接種，對象為「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」，可預約接種疫苗追加劑。第20輪開放時間為1/18上午10點，將採分流預約，施打時程1月24日至1月30日。

65歲以上預約時間為1月18日上午10時至1月22日中午12時；50歲-64歲為1月18日中午12時至1月22日中午12時；18歲-49歲則是1月18日下午2時至1月22日中午12時。

前往接種時應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」(小黃卡)及健保卡，18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，需持家長簽具意願同意書，若由家長陪同前往接種，本人與家長需在現場共同簽署意願同意書。