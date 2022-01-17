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超暖胃！超商就能喝到「蒜頭雞湯、麻油雞湯」　加碼吃酥皮雞腿飯

▲▼OK mart開賣「蒜頭雞湯」、「麻油雞湯」、「大雞腿丼便當」鮮食。（圖／業者提供）

▲超商開吃「大雞腿丼便當」鮮食。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

天氣好冷，就是要來碗熱湯暖身！近日有超商看準冬季溫補商機，強勢推出最新2款聯名湯品，包括「蒜頭雞湯」及「麻油雞湯」，不僅選用厚實雞腿肉入湯，湯頭分別帶有清爽、濃郁之口感，熱熱喝太過癮，加碼還吃得到大雞腿丼便當、麻油雞飯糰，趕緊衝嚐鮮。

▲▼OK mart開賣「蒜頭雞湯」、「麻油雞湯」、「大雞腿丼便當」鮮食。（圖／業者提供）

▲還喝得到超暖胃「蒜頭雞湯」、「麻油雞湯」。

OK mart推出全新鮮食，首推與福記聯名的暖心暖胃湯品「蒜頭雞湯」、「麻油雞湯」，通通是選用雞腿肉切塊入湯，分別搭配清爽溫潤的蒜頭雞湯、濃郁麻油，每一口都好喝到不行，同步還推飽足感十足的「大雞腿丼便當」，嚴選肉質軟嫩的新鮮雞腿將外皮炸成金黃酥脆模樣，搭配經典下飯配菜，以及「郭老師麻油雞飯糰」，麻油爆香過的雞腿丁軟嫩不柴，並添加香菇等餡料，肯定要吃，即日起正式開賣。

▲▼全家X武德宮推聯名鮮食。（圖／業者提供）

▲全家X武德宮推聯名鮮食。

另，「全家X武德宮」近日也跨界推出開運鮮食，首推春節限定全台只有10萬份的「五滷財神大雞腿油飯」，以傳統木桶炊飯工法將米飯蒸煮成香Q油飯，搭配斧頭造型的超大雞腿，份量十足；再來是年菜必吃的「佛跳牆」，以豬腳、干貝、排骨酥、芋頭、雞腿排丁、鳥蛋、白菜等多種食材燉煮而成，用料豐富，同樣限量3萬碗。

除外，過年還要呷甜甜，這顆「開運黑糖脆皮泡芙」特意在泡芙外皮結合老虎紋飾，內餡則包入濃郁卡士達餡及香甜黑糖醬，另外還有開運黑金堡、開運虎紋麵包、虎虎生威餛飩拌麵等選擇，而這6款開運鮮食的包裝袋上更是可愛爆表，有黑虎將軍脖子上掛珍珠、手拿金元寶，還有黑虎將軍睜著大眼、手上拿著小愛心，通通療癒到不行，即日起陸續上市。

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