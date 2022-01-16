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她照顧阿嬤10年！爸負債「親戚全不理」...崩潰：我也有家庭

▲▼老人,獨居,孤老,奶奶,老婦,阿嬤,老年人,高齡,老太太,銀髮,年長者,長輩。（圖／CFP）

▲原PO獨自照顧阿嬤10年，已心力交瘁。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

照顧家中長者，應該是全家人的責任。但有位網友在《匿名公社》表示，自己獨自照顧阿嬤10年，「去年我懷孕結婚，有自己的家庭要顧」，卻依然沒人要替她分擔照顧阿嬤的責任，讓她簡直要崩潰。

原PO一開頭就直言，自己的爸爸負債累累，不願意出錢出力養親媽，「把責任丟給我這個長孫女，要我照顧阿嬤」，雖然爸爸還有兩個弟弟，但都沒有住在一起，也都已經成家，「只願意個別拿出3千補貼我」，原PO就這樣獨自照顧阿嬤10年。

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直到原PO去年懷孕結婚了，也有自己的家庭要顧，「今年阿嬤96歲了，還患有失智，目前交給安養中心照顧」但若有事情還是都會找原PO，沒想到前幾天阿嬤身體不舒服，需要掛急診，但原PO實在無法立即趕去，「我請叔叔們幫忙，也沒有人願意出面」，這讓原PO心力交瘁，「為什麼照顧阿嬤的責任會全落在我身上？我也有家庭也有小孩啊！」也不禁崩潰問道，「我都照顧10年了，難道還不夠嗎？」

貼文一出，網友們紛紛心疼原PO，「真的辛苦你了」，「家家有本難念的經，其他家人真的太無情」，「習慣久了，他們就會把你的好當作理所當然」，「好扯...真的辛苦你了」。

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