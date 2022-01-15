自己開餐廳...他問父母來吃飯「要付錢嗎？」　網曝1情況：要

▲原PO提問，若父母來自己開的餐廳吃飯，「該不該付錢？」引起網友熱烈討論。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

父母的養育之恩，身為兒女照理來說，若有能力是一定要報答的。有位網友在《爆廢公社》詢問，「父母來自己開的餐廳，該不該付錢」，沒想要意外引起兩派戰火，但也有網友直言，若發生某情況「要付錢」。

原PO一開頭就問道，「如果你是餐廳老闆，父母到你的餐廳吃飯又不付錢，你會怎麼辦？」這一問馬上引來網友熱烈討論，有部分網友認為不用，「你爸媽買飯給你吃的時候哪次收錢」，「從小到大爸媽供你吃供你穿，是不是也要收錢」，「自己的父母吃飯還要付錢，那你回家吃飯怎麼沒有付錢給父母」，「你小時候吃奶吃粥吃飯有付錢嗎」，「為什麼不讓父母吃免單？你都已經是餐廳老闆了，還不能決定嗎」。

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也有另一派網友持相反意見，「店歸店，父母歸父母」，「請客歸請客餐廳就是該有原則，老闆可以私下帶父母出去吃，餐廳如果沒把規則守好之後只會越來越亂」，「父母來孩子餐廳用餐，當然要付錢，誇讚好吃，而且要多給小費給服務員。這帶給外人的感受，是完全不一樣的，是正向的。私底下，孩子就多回報父母，就都裡外皆大歡喜」，「自己的爸媽是不會計較，但如果是還帶其他的朋友常來光顧...這可能就要再想想了」。

其中有一網友的論點受到大家支持，「如果單單只是父母來，我會請他們到會客室再點餐，就像在家吃飯一樣，天天來都沒有問題，但是如果他們順便帶了親朋好友，三姑六婆，那就一定要事先跟父母溝通，一定要收錢了」。