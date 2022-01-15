畫面太美好！板橋人目睹「阿伯手牽手散步」　真實關係藏洋蔥

▲阿伯手牽手肩並肩散步。（圖／翻攝自我是板橋人）

記者施怡妏／綜合報導

實在太暖心！一名板橋人在大觀路直擊兩名阿伯手牽手過馬路，從背面拍下這溫馨的畫面，照片曝光後，引起許多網友討論，「人生到老，這樣就滿足了，幸福」，也有不少人猜測兩位阿伯的關係，「應該是好朋友」、「應該是父子」，其中一名的阿伯的親人現身解答，暖哭不少網友。

該名網友在「我是板橋人」臉書社團發文，只見她貼出一張兩名阿伯手牽手過馬路的照片，畫面看起來非常溫馨，「老人家手牽手，一起扶持著散步，這個畫面真美好」，由於這畫面實在太感人，她忍不住拍下，想要記錄下來，「我不是故意偷拍的，他們感情非常好，我女兒都叫他們牽手阿伯」。

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貼文曝光後，網友們看了為之動容，「真的是最美的風景，到老還不離不棄，這才是人生最大的幸福」、「暖手更暖心」、「我也喜歡看長者手牽手」、「這是歲月靜好，幸福的感覺」、「每每見到長者互相扶持相伴的畫面，確實都會覺得感動」。

不少網友猜測兩名長者的關係，意外釣出其中一名阿伯的親人解答，「那是我公公和他朋友啦！因為他朋友失明，所以公公早上要去散步運動時，會去他家把他朋友也帶出門，並牽著他散步」。許多網友豎起大拇指直呼「友誼常存」、「您公公真的很棒，現場看好窩心」。

▼其中一名阿伯的媳婦跳出來解答。（圖／翻攝自我是板橋人FB）