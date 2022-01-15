海軍少校赴美受訓「偷竊」遭美軍法辦！回台被記2大過提告贏了　

▲海軍131艦隊劉姓少校輔導長赴美受訓涉偷竊遭法辦。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳羿妏／綜合報導

海軍131艦隊劉姓少校輔導長2019年7月間赴美國受訓時，於美軍基地營站賣場，偷走2張記憶卡、2條傳輸線以及1個隨身碟，被美軍法辦。事後沒參加結訓典禮，即被要求提前返國，海軍131艦隊在2次人評會決議處分記劉1小過、1大過，並在第3次人評會決議記大過2次。劉男不服提起行政訴訟，法官日前審理後，認為人評會的程序有瑕疵，判撤銷處分，可上訴。

判決指出，美東時間2019年7月28日上午10時許，劉男於美軍基地營站賣場內，將2張32G記憶卡、2條具有儲存功能傳輸線以及1個隨身碟放入背包內而未付款，事後遭逮，被依美國公共財產竊盜罪送辦。艦隊在2次人評會決議處分記劉1小過、1大過，惟當時艦隊長批示，認為處分過輕「應記2大過、列汰除」，便召開第3次人評會，最終以劉男「言行不檢，有違軍譽情節重大」決議記大過2次；劉男不服提起訴願，被諭知不受理，遂提起行政訴訟，全案曝光。

劉男辯稱，他因商品體積過小，一直從購物推車底部間隙掉出，才會暫時把商品放入包包，惟當天因趕搭回基地住宿大樓的接駁車，慌亂中才會忘記結帳，且美軍憲兵隊針對其涉犯的案件調查後，目前已撤銷全案，故無竊盜之意，甚至是構成刑事犯罪；此外，他僅購物未付款，並無發表不當言論，應是過失行為，而與軍風紀規定的「言行不檢」有別，認為人評會決議有失公允，請求撤銷處分。

海軍131艦隊表示，一般人於商場購物都會避免將未結帳商品放置於個人口袋或背包，以免瓜田李下，且劉男拿的商品是以大尺寸厚紙板包裝，但劉男卻稱商品體積小等語，再加上商品要價6千元，價值不斐，就算劉男並非故意，也屬過失行為應受懲罰，顯然劉男說詞是在卸責；況且，劉男受薦赴美受訓，背負軍方及國家的名譽，應謹言慎行，卻因購物未付款，遭美方遣返，不得參與結訓典禮，已然是不名譽之處理，影響國家外交關係及軍事榮譽。

對此，法官勘驗相關事證，認為人評會審議過程，並未經「復議」程序重啟表決，重新審視全案事證，顯然有瑕疵，故判撤銷處分，可上訴。