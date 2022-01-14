72小時黃金救援已過！海象不佳暫停水下搜救　軍方將加派重機具

▲軍方持續搜救失聯的飛官。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、陳宏瑞／嘉義報導

空軍飛官陳奕11日下午駕駛F16-V戰機墜海失聯，如今搜救進入第4天，14日軍方總共約打撈到5大袋、3小袋的殘骸，甚至還有找到的不明物體放在藍色的釣魚冰桶內，軍方對於是否有個人遺骸或物品都表示不方便透露細節；而對於72小時的黃金救援時間已過，軍方今天已暫停水下搜救行動，但軍方強調，將會持續救援到最後一刻，而明天則會調派水陸兩用怪手、吊臂和抽沙機等重型機具，希望加快搜救進度。

▲軍方14日打撈了5大袋3小袋的殘骸。（圖／記者吳世龍攝）

軍方13日在事故地點周邊找到皮膚、骨頭等疑似遺骸的物品，但無法確認是否為飛行員陳奕所有，加上仍不見陳奕身影，13日晚間已請家屬到殯儀館進行DNA比對。

▲軍方吊起飛機殘骸。（圖／記者吳世龍攝）

軍方表示，目前已大致標定地點進行大規模的搜索，除了尋獲部分機體、機翼殘骸外，也陸續尋獲彈射椅部分組件、破損嚴重抗G衣等物品。

▲軍方打撈起多袋飛機殘骸。（圖／記者吳世龍攝）

軍方14日上午6點多就出動舢舨和直昇機進行海空搜索，到了近中午海水逐漸退潮，出水下搜救大隊也立即出動在鰲鼓濕地北側約1公里外海進行搜索，截至下午為止一整天大約找到5大袋3小袋的殘骸。

▲軍方搜救人員持續與時間賽跑。（圖／記者吳世龍攝）

至於有沒有找到飛官陳奕的相關遺體？軍方表示，基於對家屬的尊重，將不再說明個人的部分。

而飛機的殘骸打撈和吊掛作業，則因為事故地點的海床是軟沙，殘骸有部分陷落海底，明天將會調派水陸兩用的怪手、吊臂和抽沙機等重型機具，希望加快搜救的任務。