快訊／台74台中太原交流道4車連環撞1人送醫　車流一度回堵

台中台74東西快速道路西向18.6K今(3日)下午3時許傳出車禍事故，一輛貨車與另輛小客車疑似發生擦撞，貨車當場失控於內側車道翻覆、90度仰倒中央護欄上；警消獲報到場後，發現現場有3名傷者，分別受到擦傷、腹痛等，後續立即送往慈濟醫院治療。確切事故原因，還有待進一步調查釐清。