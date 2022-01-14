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快訊／台74台中太原交流道4車連環撞1人送醫　車流一度回堵

▲▼台74號太原匝道下午發生4車連環追撞，1人受傷 。（圖／民眾提供）

▲▼台74號太原匝道下午發生4車連環追撞，1人受傷。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市台74號23.8k太原路交流道南下出口下午3點42分發生4輛車連環撞，一度造成車輛回堵，警消派遣東山分隊消防車1輛、救護車1輛、人員9名抵達，初步研判是第4輛車年約45歲劉姓駕駛下匝道時，未發現前方車輛等停紅燈，剎車不及追撞，劉男胸部因撞擊方向盤疼痛、意識清楚，送往國軍803醫院，警方正調查原因。

▲▼台74號太原匝道下午發生4車連環追撞，1人受傷 。（圖／民眾提供）

警方呼籲，春節將至，民眾開車外出旅遊，應注意車前狀況，不要疲勞駕駛，以免開心出門、敗興而歸。

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