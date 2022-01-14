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新娘放「1首歌」新郎當場反悔　怒喊不結了！婚禮當天離婚

▲▼婚禮示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 一首歌導致這對情侶結婚當天離婚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊拉克一對情侶約定與彼此共度終生，卻在婚禮當天分道揚鑣，原因竟是新娘在婚宴上播放的一首流行歌，歌詞展現女方對男友濃濃的控制欲，令新郎和家人覺得挑釁意味濃厚，氣得當場和她鬧翻，最後決定離婚。

《海灣新聞》報導，伊拉克巴格達一名新郎在婚禮上和新娘離婚，因為新娘播放一首「激進的」敘利亞歌曲。根據伊拉克國家新聞中心報導，敘利亞女歌手Lamis Kan的歌曲《Mesaytara》是造成這對愛侶婚姻告吹的主要原因。

Mesaytara一詞代表「我佔主導地位」或「我將控制你」，歌詞寫道，「我佔主導地位，你將在我的嚴格指示下接受統治」、「如果你亂看路上其他女孩，我會把你逼瘋」、「只要你和我在一起，就得聽從我的指揮」。這首歌去年7月發行後大受歡迎，YouTube觀看次數破1.1億。

新娘當時在婚禮上隨著這首歌的節奏跳起舞來，但新郎和家人認為，這是一種挑釁，二人當場發生爭執，最後新郎決定悔婚。

事實上，這首歌在中東地區引發新婚夫妻失和已經不是第一次，去年也有一名約旦男子因為新娘播放這首歌，在婚禮上和她分手。

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