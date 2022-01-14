郝明義自曝離婚「簽完約前妻看電影」　昔婚禮主持：你看得很開

記者黃翊婷／綜合報導

前國策顧問郝明義、大塊文化董事長郝明義昨日（13日）自曝去年12月下旬已與妻子協議離婚，兩人各自換了新的單身身分證，週末還相約吃飯、看電影，祝福彼此能邁向新的人生，「再次感謝她給我生命帶來美好的一切。」而當年兩人的婚禮主持人馮光遠也在文章下方留言，「我相信你是真的看得很開。」

▲郝明義是出版界的傳奇人物。（圖／翻攝自Facebook／郝明義，下同）

郝明義13日在臉書PO文中提到，和妻子是在網路上相遇，後來相戀結婚，「我曾經陪伴她走過一回生死關頭，所以即使她的生活、工作、興趣領域都和我有極大的差異，我倒一直覺得彼此可以互補，也是一種『天作之合』」，但去年9月妻子突然提出離婚要求，讓他相當驚訝，也很努力想了解原因。

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郝明義說，妻子覺得兩人的生活習慣、興趣差異大，能維持這麼多年婚姻都是因為她的忍讓，以及照顧孩子的顧慮，現在孩子已經成年，她不想再忍讓，決定去追尋新的生活，「接下來的幾個月我雖然也一再努力，但是到去年12月下旬，我確定了要相信『隨順無常』」，既然時空因緣轉變，妻子也有不同的人生規劃，那就尊重對方的選擇，於是兩人協議離婚了。

郝明義提到，到戶政事務所辦理離婚手續時，兩人可以平靜而愉快地聊天，各自換了新的單身身分證後，還一起去找餐廳吃飯，可惜因為時間太晚沒吃成，這才改到週末一起去吃飯、看電影，「感謝她和我生育一個那麼好的孩子，也為照顧孩子付出了那麼多心力，彼此有過美好的時間」、「我看她自在地開始新的人生感到安心，新年我也收拾自己，努力開始新生活，再次感謝她給我生命帶來美好的一切」。

▲郝明義臉書全文。

作家馮光遠在該篇文章底下留言說道，「明義，我相信你是真的看得很開，所以很高興你也成為『失婚但看得開』俱樂部一員，我們再約，別忘了，當初我還是婚禮主持人，哈！大力。」社會學者李明璁也留言表示，「祝福優雅的兩位人生（部分）reset順利，各自重新出發擁有自由又可分享的一片天空。郝先生下週見，我會給您一個大擁抱。」

▼馮光遠、李明璁等人的留言。