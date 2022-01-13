世大運選手村首間公益咖啡館、早餐店！幫助受暴婦女獨立生活

▲勵馨基金會與國家住宅及都市更新中心打造，在林口世大運選手村開設首間公益咖啡館「好好時光」。（圖／勵馨基金會）

記者林育綾／綜合報導

林口世大運選手村首間公益咖啡館「好好時光」及公益早餐店「早安美芝城」開幕！由勵馨基金會與國家住宅及都市更新中心打造，期待透過友善的工作環境，提供專業的社工與就業輔導，讓弱勢婦女及青年等，擁有自立生活的能力。

住在庇護所的宜霖（化名）以前和丈夫一起承接裝潢工作，當她決定要帶著3個孩子離開丈夫的暴力，但住進庇護所後，瞬間失去工作、住所和熟悉的社區，「庇護所地點比較郊區，能找的工作很有限，也不知道可以問誰。」加上孩子有身心狀況，每天會陪她搭1小時的車去上學，結束後再繼續煩惱怎麼解決經濟上的壓力。

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▲勵馨基金會與國家住宅及都市更新中心打造，在林口世大運選手村開設首間公益咖啡館「好好時光」及公益早餐店「早安美芝城」。（圖／勵馨基金會）

勵馨基金會執行長王玥好表示，從服務經驗看見，有約8成婦女住進家園時，會帶著12歲以下的孩子，且一半的婦女在離開庇護所後會選擇獨立生活。然而這意味著離開庇護所要一肩扛起生活的各種「硬」支出，像是房租、孩子的托育、教育費等，因此受暴家庭的「居住」、「托育」和「就業」需求成為最急迫的難題。

勵馨基金會在2019年7月依《住宅法》第35 條，以非營利法人身分，向國家承租林口社會住宅的家庭式住屋，成為台灣第一個進駐社會住宅，展開受暴婦女及孩童中長期安置、照顧服務的組織。

國家住宅及都市更新中心副執行長鄒允中表示，林口社宅是國內規模最大社宅，除了提供最基礎的居住需求，更重要有一個使命是，不僅是為國家的弱勢族群的照顧，或是實驗新的生活模式，勵馨與許多團體扮演很重要的角色；期待這樣新型態店鋪的成功，未來能複製到全台各個地方。

▲勵馨攜手「早安美芝城」打造林口社區第一間公益早餐店。（圖／勵馨基金會）

為了擴大婦女就業培力的服務能量，今（13）日同時開幕了勵馨第一間公益咖啡館，並攜手「早安美芝城」打造林口社區第一間公益早餐店。早安美之城協理林柏均認為，說這是個由女性支持而發展的品牌也不為過，大部分大家對早餐店的印象都是「早餐店阿姨」，事實上很多加盟主是因為一間店，維持了一個家庭，「這是早安美之城與勵馨很相似的地方，因此決定合作，打造公益聯名店。」

勵馨基金會與早安美芝城今聯合舉辦開幕記者會，也特別邀請藝人蔡頤榛擔任愛馨大使、一日店長，與更多民眾一起瞭解受暴婦女的就業需求。蔡頤榛也感動的表示，很多時候會覺得想要做些甚麼，因為有感動而想要付出，卻又會有力不從心的感覺，「所以看到大家願意連結在一起，甚至開創了一個實體的公益店面，也讓我有了新的盼望。｣

▲早安美之城將透過公益聯名店，提供全職名額、免費的專業培訓與經營課程。（圖／勵馨基金會）



同樣是早安美芝城加盟主莊小姐，也曾經歷與勵馨服務的婦女有相似的生命經驗，她表示自己也常與前夫有口語爭執，甚至面臨肢體衝突、前夫外遇等狀況，最終以離婚收場；爾後，莊小姐下定決心獨立經營早餐店、勇敢獨自帶著孩子生活。同時面對生活的變動、經濟壓力和孩子的照顧，曾經壓力大到一天只睡2個小時，後來因總公司的支持鼓勵與經營培訓，現在有更多時間可以陪小孩，工作外的生活規劃也更有彈性。

早安美之城將透過公益聯名店，提供全職名額、免費的專業培訓與經營課程，培力弱勢婦女或青少年，協助其發展就業能力、穩定就業，也在此公益聯名店規劃微型展區，此次展出安置家園的婦女畫作、手作品與植栽等，更與紀實攝影師賴小路合作，以多幅攝影作品呈現安置家園的生活日常，此後也將不定期策辦個案作品，讓更多民眾透過作品了解他們的故事。

▲勵馨首家公益咖啡館 「好好時光」，除了作為婦女準備就業的職場，更核心的任務是營造零暴力、沒有歧視的社區文化。（圖／勵馨基金會）

為支持勵馨婦幼保護工作，早安美芝城也將透過勵馨社工每月定期探訪弱勢家庭，提供林口社區有需要的弱勢家庭到店享用早餐，更希望未來有機會能號召消費者共同參與，讓愛不斷加倍、延續。1月24日起也在全台早安美芝城200家指定門市開跑「愛馨箱」勸募活動，邀請消費者每天存入愛的基金，用行動支持勵馨婦女兒少的庇護工作，協助她們療癒之路。

而勵馨首家公益咖啡館 「好好時光」，除了作為婦女準備就業的職場，更核心的任務是營造零暴力、沒有歧視的社區文化。勵馨基金會林口服務中心主任李玉華說，以往的家庭暴力防治服務較為限縮、缺乏與社區互動，不符合現在社會家庭的需求，現在透過舉辦各種活動，像是親子手繪書的製作、父子的音樂交流時光、植栽藝術課程等，陪伴社區裡的家庭學習如何經營「零暴力」的伴侶、親子與同儕關係。

勵馨基金會期待進駐林口社會住宅後，能透過多元的工作模式，包括社工服務、公益咖啡館等，培力林口在地的照顧與互助系統，建立起有機的社會照顧網絡。