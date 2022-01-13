竹北大遠百開幕不受影響　縣府推「交通維持計畫」 20日上路

▲竹北大遠百將於本月20日正式開幕。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

遠東百貨竹北店即將開幕，雖在開幕前傳出新竹縣市有確診者足跡，但因離商圈甚遠，因此既定行程不受影響；新竹縣政府去年起邀集遠百、各民意代表、公所、警局及縣府各單位召開會議，共同討論交通改善措施及會勘接駁車路線，將在20日營運日正式啟動相關交通措施，在假日上午11時至下午14時光明六路東一段禁止左轉、莊敬北、莊敬南路禁止迴轉，同時規劃2條路線免費接駁車，鼓勵民眾多使大眾運輸前往。

交旅處表示，針對遠東百貨開幕，縣府規畫交通管制措施，在20日正式上路，時間從假日上午11時至下午14時，管制3條路段，包含光明六路東一段(往高鐵方向)至莊敬北路路口禁止左轉；莊敬北路(往文興路方向)至光明六路東一段路口禁止迴轉；莊敬南路(往文興路方向)至成功三路路口禁止迴轉，請民眾前往百貨利用自強北路接勝利二路進場，離場則利用莊敬三路。

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▲▼為避免交通打結，縣府特別針對大遠百提出交通計畫。

交旅處長游志祥指出，假日管制路段將透過沿線導引牌面及義交人員，將車流導引至自強北路入場，避免過多車輛於左轉車道排隊，造成車流回堵影響高速公路及平面道路用路人，當遠百商場停車場及公有停車場即將滿載，則車輛導引替代停車場路線至體育場。

同時，對周邊車道配置調整，莊敬北路(勝利五路至勝利二路)取消既有路邊汽機車停車格，改劃設直行車道，藉以疏導車流，後續縣府將依開幕期間交通狀況，滾動式檢討並修正問題，避免影響周邊居民。

▲至20日起，假日上午11時至下午14時光明六路東一段禁止左轉、莊敬北、莊敬南路禁止迴轉，同時規劃2條路線免費接駁車，鼓勵民眾多使大眾運輸前往。

交旅處表示，大眾運輸方面，遠百規劃兩條分別返往高鐵新竹站和台鐵竹北站的免費接駁車路線，每小時約2至3班，藉由公共運輸鼓勵民眾減少開車前往，降低該區域之交通衝擊。

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