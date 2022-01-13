承載蔣經國信念拚到底　江啟臣喊話黨內同仁：挫折不是消極起點

▲江啟臣。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨在公投、中二立委補選、林昶佐罷免案接連失敗，前主席、立委江啟臣今在故總統蔣經過逝世34周年表示，國民黨再度遭逢低潮，許多同志、支持者都十分難受，自己也不例外，但挫折，不應是消極的起點，應該是發憤圖強的開始，經國先生曾帶領國家走向繁榮穩定，但這背後，經過多少逆境與挫折。

江啟臣表示，美國史丹佛大學胡佛研究所，專門研究蔣經國日記的郭岱君研究員就說「他的日記一路看來，就是一個『苦』字」，郭岱君更認為，蔣經國當政以後，才是台灣真正艱苦的時候。

江啟臣指出，1979年1月1日，美國與中華民國斷交，不只是我國史上最嚴峻的外交危機之一，更造成社會動盪、民心不安，面對如此困境，經國先生沒有就此灰心喪志，反而用「以死而赴之」的決心，針對黨政弊端，推動黨務改革，並為凝聚民心、團結國人，將隔年訂為自強年。

江啟臣強調，成功不是偶然，而是面對逆境的千錘百鍊，今日國民黨之困境，絕不比當年，作為經國先生的信仰者、後繼者，又怎可能輕言放棄，「挑擔要揀重擔挑，走路要找難路走，生活要經苦處過；光明的前一剎是最黑暗的。」

江啟臣呼籲，今天絕不能只是緬懷經國先生，而更要承載經國先生面對逆境的信念，為國家人民，力拼到底，「夥伴們，風雨同舟，甘苦共嘗，國民黨加油！」