2男入住旅館逾時未退房　業者報警！開毒趴昏睡下場慘

▲警方進入房內，發現陳、蘇2人施用毒品後昏睡。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

38歲陳姓男子與26歲蘇姓男子入住客旅館，逾時仍未辦理退房，業者多次電話催促未獲回應，擔心客人發生意外於是報警，員警獲報後到場查看，發現2名男子正在昏睡，一旁的袋子內還裝有K他命及數十包毒咖啡包，當場人贓俱獲，全案依毒品罪移送桃園地檢署偵辦。

▲經叫醒2人後坦承施用毒品。（圖／大園警分局提供）

大園分局表示，陳男與蘇男11日下午入住大桃園市大園區一間旅館，2人在房內施用毒品後精神恍惚昏睡不醒，過了入住時間仍未辦理退房，業者多次以電話催促卻都沒有回應，由於目前疫情逐漸升溫，業者擔心客人在房內發生意外，於是立即報警處理。

▲並在房內查獲二級毒品咖啡包45包及三級毒品K他命7.5公克。（圖／大園警分局提供）

三菓派出所員警獲報到場，發現該間客房門未上鎖，敲門也無人回應，隨即入內查看，只見2名男子在房內昏睡，桌上還有疑似毒品的不明白色粉末及使用過的毒咖啡包，員警立即將2人叫醒，2人精神恍惚坦承有施用毒品，警方隨後也在一旁的袋子內查獲二級毒品咖啡包45包及三級毒品K他命7.5公克，警詢後依違反毒品危害防制條例將2人移送偵辦。