網求救「除夕吃到初五怎麼保存」馬克媽媽分享超強鎖鮮秘訣被讚爆



▲部落客馬克媽媽分享自己的鎖鮮秘訣就是USii高效鎖鮮袋，不但重複使用率高，還能延長保存期限！（圖／翻攝我愛小馬克）

消費中心／綜合報導

過年剩食危機拉緊報！一堆年夜菜、年糕、蔬果、堅果零食吃不完通通都要冰進冰箱，隔夜菜沒那麼好吃還有股「冰箱味」，地方媽媽們在網路上求救「從除夕要吃到初五怎麼保存」、「年糕放冰箱也發霉怎麼辦」，知名網紅部落客馬克媽媽分享自己最近的主婦好物雷達，在賣場掃貨的新發現-USii高效鎖鮮袋解救她苦惱多年的剩食危機，去超市賣場一次買到飽也不擔心！



▲蘋果VS西打的媽媽也是USii高效鎖鮮袋愛用者。（圖／翻攝蘋果vs西打）

過年早市不開，所有家人都回家過年，蔬果必須在年前一次買齊，至少要放7~8天，青菜放冰箱常常3天後就開始變黃很困擾，部落客馬克媽媽分享自己的鎖鮮秘訣就是Usii蔬果鎖鮮袋，不但重複使用率高，能夠讓蔬果的鮮度被鎖住，並且延長保存期限！不僅如此，馬克媽媽還推薦它們家近期出的另一款食物鎖鮮袋，且經實測發現，原本3～5天沒吃完就會發霉的吐司，真的可以延長到七日以上，沒吃完的食物，像是難以保存的火腿與起司，以前一開封就因為接觸空氣非得立刻吃完不可，現在有USii高效鎖鮮袋也可以裝不同零食進去保存，像是零食、會飄散味道在冰箱內的海鮮通通可以，蠻好運用！蘋果VS西打的媽媽也是USii高效鎖鮮袋愛用者，「我從菜市場買回來的雞肉、豬肉也都會先放在食物鎖鮮袋裡面保鮮，發現它們可以放冷藏七天都還很新鮮」、「我也會把剩飯用USii食物鎖鮮袋保存，不用怕飯粒會發霉，之前放保鮮盒好容易發霉好浪費」，文章一出，底下網友讚不絕口，有網友回說「這真的好好用，可以十天半個月不去市場買菜」、「這超好用，根本時空膠囊」，還有網友笑說「有沒有大小可以把自己放進去的我也想要保鮮」！



▲五寶媽分享蔬果和肉類超強保鮮法，造就魔術大空間。（圖／翻攝五寶媽94min)

推坑煮婦食物保鮮的方法，最難的還是要讓長輩也能用得順手！五寶媽說「保鮮盒和真空保存對家裡的長輩來說太麻煩，長輩常買豬骨控湯給孫兒喝，骨頭切面鋭利處常把塑膠袋刺破，也找不到適當的保鮮盒，結果整個冷凍庫都是血水味，USii食物鎖鮮袋厚實不易破，連尖銳的蝦蟹食材也不易破，家裡的長輩也一試成主顧」，到底是怎樣的鎖鮮袋如此神奇？USii食物鎖鮮袋優於市售500倍阻氧率，蔬果鎖鮮袋則能吸收植物老化激素，有效減緩蔬果老化。五寶媽分享蔬果和肉類超強保鮮法，購足所有的食材回家後，把食材做好每一餐分裝，肉類先放入食物鎖鮮袋內，平放冷凍半天後再直立式存放，造就魔術大空間。蔬果買回則個別用一個蔬果鎖鮮袋分裝，切記不能混裝，並加裹廚房紙巾再存放蔬果專用袋保存，5天後菜還是新鮮沒有轉黃，尤其是過年自煮必備香菜、青蔥、九層塔等辛香料，放冰箱很容易壞掉，用這個方法存放，每次少量取用即可，一週後依舊新鮮又青翠。



▲五寶媽讓家中的長輩也喜歡用USii鎖鮮袋。（圖／翻攝五寶媽94min)

過年等糕餅多沒存放好的話，容易變乾影響口感甚至發霉，放USii食物鎖鮮袋中可延緩發霉又防潮，味道重的肉乾、堅果、香腸、臘肉放食物袋也可保口感，不怕氧化變質，冰箱可以保持清新不竄味，又能延長食用時間。網友看完推薦後直呼「疫情時的保鮮神器」、「好好用，用過回不去了」，不怕過年食物太多冰不下壞掉，事先分類保鮮袋更好放入冰箱中，還能延長保鮮期，拯救你的冰箱，也放過你的廚餘桶！



▲USii食物鎖鮮袋有3種尺寸，應用在各種食材很方便。（圖／順昶塑膠提供）