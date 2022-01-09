學測1／21登場　台北市高中聯孔廟許願祈福「包高中」

▲大學學測即將登場，北市高中聯舉辦孔廟祈福活動 。（圖／北市高中聯提供，下同）

政治中心／台北報導

大學學測將在1月21日至23日登場，台北市高中學生家長會聯合會為即將應試大學學測的學生們，特別舉辦高中應屆畢業生學測包高中祈福儀典活動，9日上午循援例在台北孔廟，為高三應試的學生舉辦盛大隆重的祈福儀式，與會者包括台北市副市長蔡炳坤、台北市立委林奕華、台北市高中學生家長會聯合會總會長張文川與各校校長等人。

出席貴賓依循古禮，在鐘鼓禮生奏樂「鐘鼓齊鳴」後，也進入大成殿上香向孔子祈福上香，並恭讀祝文向孔子稟告將舉行大學學測，庇佑考生們平常心應試、全力以赴。

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台北市高中學生家長會聯合會總會長張文川表示，今年活動報名相當踴躍，即將登場的學測是108課綱的首批畢業生，考生們和家長都相當謹慎，去年提供200個名額，今年特別增加到250位，但仍幾乎被秒殺。

張文川指出，最近新冠疫情升溫，恐為考生和家長們增加壓力，希望考生們在參加台北市孔廟舉辦的學測包高中祈福儀典文化祭活動後，都能獲得滿滿的智慧福分，在應考時考取滿意的成績，並且考上心目中理想的大學和科系。

另外，台北市高中應屆畢業生學測包高中祈福儀典活動主辦單位特別準備智慧金牛與智慧筆，循以古貫今拔智慧毛古禮，取其增添智慧、拔得頭籌的寓意，考生們觀禮後穿智慧門、拔智慧毛，希望添好運、長智慧、金榜題名。