確診機場保全、清潔員「廁所足跡重疊」　張上淳曝可能傳染途徑

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

桃園機場染疫事件擴大，目前該事件累計23人確診，疫情也已擴散到機場人員的家人。而針對傳染途徑，指揮中心今表示，應該是有入境旅客傳染給案17307，案17307在工作場域或搭乘交通車傳染給其他人，而且經過疫調發現，機場保全案17371使用機場廁所和清潔廁所有重疊狀況。

專家小組召集人張上淳表示，案17307是在這些找到的個案裡，相對發病時間較早，後來檢測N抗體陽性，其他都是N抗體陰性，都是S抗體陽性，主要是打過疫苗，而案17307經過疫情調查後，也知道他是在某個轉盤旁邊廁所工作。

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張上淳說明，換句話說，很可能整個事件的來龍去脈是有一個帶病毒的入境旅客傳給案17307，而案17307在工作場域或搭乘交通車這些可能的傳播途徑裡，傳給其他清潔人員跟工作人員，最後機場保全跟這些清潔人員基因序列認定是同一個來源。

張上淳也提到，經過疫調了解，機場保全案17371使用的機場廁所，跟清潔員清潔的廁所有重疊狀況，這個當然也是直接可以斷定是可能感染源，除了廁所外，可能要看跟其他清潔人員是否有其他的交互接觸的狀況，才造成這個機場保全也染疫。

