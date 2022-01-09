桃機群聚風暴！中壢警調閱千支監視器疫調　匡列歌友會46名對象

▲中壢警方為疫調調閱千支監視器反覆監看。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

針對桃園機場爆發群聚感染案，中壢警方辦理疫調8案動用近百名警力成立專責調查小組，並調閱近千支監視器反覆觀看，其中案17239例疫調，第一時間掌握歌友會同事8名、打牌友人7名以及歌友會近距離接觸對象31名，總計46名對象基本資料均即時提供衛生局進行匡列及採檢。

▲第一時間掌握歌友會疫調接觸對象。（圖／中壢警分局提供）

9日11時許，市長鄭文燦特別蒞臨中壢警分局慰勉發放防疫慰勞金，並讚許本分局防疫疫調同仁積極努力、不眠不休過濾出大批接觸者，以有效防止疫情擴散。後續專案編組人員並針對轄內金嗓歌友會會員795名逐一比對名冊清查，確認聯繫730名，無法聯繫65名(空號、門號有誤等)，完成採檢573名，陪同親友138名，均一一清查聯繫請其儘速前往採檢，並持續針對仍未聯繫上之會員加強聯繫，也呼籲上月29日至本月6日曾前往金嗓歌友會民眾盡速到社區採檢站或醫院採檢。

▲▼市長鄭文燦慰勞警方專責疫調人員。（圖／中壢警分局提供）

桃園市政府衛生局目前設有6處社區採檢站，假日期間採檢站運作將有部分微調，9日除龍岡大操場天幕、北區客家會館、中壢區黎明公園、中壢區中正公園外，新增平鎮區第一市民活動中心採檢站，採檢時間為上午9時至12時、下午2時至5時，其中僅中壢區中正公園無安排下午場次，警方呼籲與確診者有足跡重疊的市民朋友，盡快前往各社區採檢站進行採檢，保護自己也保護家人。