女友教用手機！惡男感覺被看不起　把人打昏迷膠帶封口鼻：讓你死





▲女友教用手機，桃園男子自覺被看不起，竟動手毆打對方，遭法官判刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／桃園報導

桃園李姓男子因強盜、性侵等罪長年坐牢，出獄後因不會用手機，其女友教他使用時，他又覺得女友口氣看不起他，竟氣得把人打到吐血、昏迷，還用膠帶封口鼻、綁手腳，並恐嚇，「讓你吸不到空氣，自然死亡」。法院審理後，依傷害等罪嫌判李男1年個月徒刑。

根據判決，李男曾因強盜、性侵等罪嫌被判處12年徒刑，而他2020年12月才假釋出獄，沒想到事隔不到一年，他又因認為女友教他使用手機時的語氣看不起他，氣得痛打女友一頓，還用剪刀猛刺，導致女友右眼、全身有多處受傷，但李男怒不可遏，竟又用膠帶纏繞女友口鼻、手腳，並將人載到偏僻山區恐嚇，「我就讓你呼吸不到空氣，讓你自然死亡」等語。

女子獲釋後崩潰報警，稱李男覺得她看不起他，就怒摔手機，還暴怒毆打她，把她打到昏迷、吐血等。直到當天半夜，她因有睡眠障礙，有吃藥幫助睡眠，沒想到卻遭到李男用膠帶封住口鼻，還說，「既然都吃了FM2，我就讓你呼吸不到空氣，讓你自然死亡」，而之後的事因為藥效發作而全都沒了記憶。

法院開庭時，女子家人出面證稱，李男與女友已連續吵架三天，房間傳來的聲音聽起來像有人跌倒、頭撞到地板，還有其他敲擊家具的聲音，而他去察看時還發現房間地板都是血，他還用拖把將血跡清乾淨等。

對此，法官認為，李男曾有強盜前科，且當時還是拿機車大鎖毆打被害人並性侵，但他服刑完畢卻沒有深切改過，遇到爭端時又以毆打、剝奪他人行動自由等方式處理，顯見他暴戾之氣嚴重，習慣用暴力對待他人，最終依傷害、妨害自由等罪合併判處他1年4個月徒刑。全案可上訴。