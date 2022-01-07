24歲小鮮肉戀上48歲阿姨！同居2天幻滅報警　驚人身分讓他傻了

▲24歲鮮肉愛上48歲阿姨帶回家同居，交往2天幻滅秒報警。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名24歲的高姓男子在超商內認識48歲黃姓女友，2人才認識2天就交往，也隨即展開同居生活，沒想到第2天就幻滅。高男懷疑女友偷走錢包裡的錢，2人起口角並報警，警方到場後意外查出女友是竊盜通緝犯，當場逮捕送辦，只留下高男錯愕愣在原地。

▲▼姊弟戀情侶因錢不見起口角，男友報警得知女友身分超錯愕。（圖／記者賴文萱翻攝）

報案人24歲的高男6日凌晨4點多跟女友起口角糾紛，因此請求警方協助，苓雅分局三多路派出所員警火速趕往現場了解。高男在門口向警方表示，自己因為半夜肚子餓想外出買食物，但左翻右找多時都找不到錢包裡的錢，詢問在客廳的48歲黃姓女友，他懷疑女友私自將錢包當中的錢拿走，2人爭執不下。

高男表示，跟黃姓女友是在超商內結識的，在認識後的第二天就開始交往，他隨後將黃女帶回家中同居，但自己對於女友的狀況背景一無所知。在面對高男的詢問時，黃女現場同意將自己的錢包攤開讓男友檢查，以證明自己清白。

▲警方意外查出黃姓女友是竊盜通緝犯，當場逮捕送辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警見到2人爭執不下，只好先查詢各自身分，一查之下卻意外查出黃女竟為高雄地檢署去年11月所發布的竊盜通緝犯，當場向其宣告相關權利後逮捕送辦。

高男得知女友通緝身分當場愣在原地，沒想到超商結識的女友竟然是竊盜通緝犯，而黃女也十分錯愕地向員警表示，自己之前因身體因素住院治療，而疏忽了出庭應訊時間，沒想到反倒讓自己成了通緝犯，真是悔不當初。