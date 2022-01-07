臉書與前男友互嗆　她的「現任」撂人痛毆！衰男被打到腎臟破裂

▲因感情糾紛發生口角相約談判，黃姓男子被對方圍毆受傷送醫，市警四分局迅速追緝黃姓犯嫌等10人到案，全案依傷害、聚眾鬥毆罪嫌偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局6日凌晨2時許據報，安平觀夕平台疑有打架糾紛，四分局馬上啟動線上快打警力，發現1名民眾受傷，立即呼叫救護車送醫治療，黃姓被害人自述因在臉書與前女友互嗆，經約出前女友現任男友談判時，遭對方多人毆打，四分局隨即展開調查追緝涉案人10人到案，全案依傷害、聚眾鬥毆罪嫌偵辦中。

案經專案小組漏夜追查，調閱路口周遭監視器影像畫面分析比對，涉案車輛計有5輛，隨即兵分多路前往犯嫌居住地通知到案說明，共計10人到案，並查扣作案用木刀1支、充當凶器之鐵耙1支；初步了解係因黃姓被害人與黃姓主嫌（19歲）女友有感情口角糾紛，被害人相約黃姓主嫌在觀夕平台談判，黃嫌並號召陳姓犯嫌（20歲）等人前往助陣，未料雙方一言不合，被害人隨即遭毆打成傷，混亂中犯嫌趁隙逃逸，被害人送醫後，初步傷勢診斷為左手臂撕裂傷及身體多處擦挫傷，腎臟有破裂，生命幸無大礙。

員警偵辦過程中，部分犯嫌才剛從案發現場逃逸，繞了一大圈後認為沒事，返家時即遇到警方上門找人，看到警方頓時啞口無言，對於警方高效率之辦案程序只能坦承，聚眾打架部分也配合警方調查。全案將依傷害、聚眾鬥毆罪嫌將相關人等移請台南地檢署偵辦，並持續擴大追查涉案人員到場說明。

市警四分局長甘炎民表示，對於轄內聚眾鬥毆案件，四分局絕對嚴辦到底，在場之相關犯嫌，即便未出手毆打，在場助勢亦將查緝到案，請為朋友強出頭之民眾三思，也呼籲民眾感情問題應理性處理，勿逞一時之快，傷人害己，更不要隨意糾眾打架，打贏進法院，打輸進醫院，警方對於街頭暴力絕對強勢執法、依法從嚴究辦。