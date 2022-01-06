上市公司前2天通知不用上班了　轉職男哀嘆：怎麼過年？

▲一名男子在2天前才被公司通知不用上班了，讓他措手不及，更哀嘆怎麼過年。（圖／力山公司網頁）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名陳先生去年得知大里區力山公司徵人，心想股票上市公司應該制度完善也有未來性，因此10月轉換跑道，不料待了快3個月的前2天接獲公司通知不用上班了，害他措手不及也讓他難過年；台中市勞工局表示，依法公司必須在10天前告知，否則就該補足8天薪資，而力山則一直沒有對此回應。

陳先生去年9月間從力山公司網頁得知徵才訊息，底薪21000元，加班另計，他心想，股票上市的公司應該福利完善、制度健全，滿懷希望的應徵也錄取了，公司先簽3個月短期約，工作期滿可望轉正職，並且加薪3000元。

第一個月果然常常加班，月薪4萬多元，不料，第二個月就不讓員工加班，第三個月快結束時，也就是去年12月30日突然被告知不用來上班了，一下子頓失工作，讓他不但難過年，還有種被欺騙的感覺。

勞工局指出，雖然簽的契約是3個月，但依法必須在10天前告知，每周必須有半天的謀職假，公司也可以讓員工最後10天都不用上班，但仍必須給薪水，以陳先生為例，力山不該在2天前才通知，除非補足8天薪水。

記者上午致電力山公司，但至今未獲公司對此事的回應。