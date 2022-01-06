快訊／增40例境外移入「創今年新高」　美國24例佔比過半

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增40例境外移入，31例突破性感染。入境國家以美國24例最多，其次為印度3例、阿拉伯聯合大公國、巴拿馬2例等，入境日介於去(2021)年12月26日至今(2022)年1月5日。

指揮中心表示，今日新增40例境外移入個案，為20例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(24例，案17267、案17270、案17273-17275、案17277-17282、案17284-17289、案17291-17292、案17300、案17302、案17304-17306)、印度(3例，案17290、案17296、案17303)、巴拿馬(2例，案17271-17272)、荷蘭(案17268)、阿拉伯聯合大公國(2例，案17283、案17301)、加拿大(案17269)、菲律賓(案17276)、義大利(案17293)、英國(案17295)、中國(案17298)及法國(案17299)入境，另有2例(案17294、案17297)調查中，入境日介於去(2021)年12月26日至今(2022)年1月5日。

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指揮中心統計，截至目前國內累計5,036,659例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,016,638例排除)，其中17,198例確診，分別為2,532例境外移入，14,612例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線