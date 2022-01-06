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社會 社會焦點 保障人權

高雄「5秒倒4車」影曝！大貨車載油一路狂漏　騎士連環慘摔

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鳥松區中正路與大埤路路口，今（6）日發生4輛機車連環打滑慘摔事故，現場有4人受傷。警方獲報後到場救治傷者及疏導交通，立即調閱路口監視器，才發現是一輛大貨車經過該路段漏油肇事，已通知當事人到案，並將依道交條例第30條開罰最高新台幣1萬8千元。

▲▼路面有油漬，引發用路人自摔。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲路面突然出現油漬，4騎士騎經過慘摔。（圖／記者賴文萱翻攝）

從曝光的路口監視器影像來看，地上疑似有一大面油漬，而機車騎士騎經過後，短短5秒內就有4輛機車打滑慘摔。警方表示，4部機車今早7點多沿著鳥松區中正路北向南行駛，因地面油漬導致路面打滑而不慎肇事，現場有4人受傷，2人送往長庚醫院，1送鳳山長庚醫院，1人不送醫。

▲▼路面有油漬，引發用路人自摔。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方調閱路口監視器發現，一輛大貨車漏油，引發後面機車騎士連環慘摔。（圖／記者賴文萱翻攝）

仁武分局交通組長柯柏勳指出，警方接獲報案後立即到場，除了疏導交通及救治民眾之外，也調閱路口監視器，發現是一輛載有油料的大貨車行經該路段漏油導致，目前已通知當事人到案，將依道交條例第30條裝載貨物有分散、脫落等情形，最高處新台幣1萬8千元罰鍰。

仁武警分局呼籲，大型車等行車駕駛人務必確保車上所載貨物已繫好，避免掉落釀造交通事故，另行車過程中謹守防禦駕駛觀念注意車前狀況，行經交叉路口務必減速慢行。

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